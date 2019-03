Mil e uma utilidades: saiba como aproveitar a versatilidade de móveis multiuso

Existem móveis compostos de vários módulos que podem adquirir ainda mais funções. É o caso dos modelos que possuem mesa articulada, de modo que ela pode ser recolhida para aumentar o espaço do ambiente. Foto: MadeiraMadeira

Cada espaço de uma casa exige diferentes móveis para atender a diversas funções. Para a designer de produtos da MadeiraMadeira, Ana Wasen, para dar conta do recado, nada melhor do que ter “peças coringa” para utilizar nas mais variadas situações. Confira a seguir como aproveitar melhor as diversas opções disponíveis no mercado.