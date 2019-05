Mil e uma utilidades

De uso múltiplo, estante de quase 11 metros foi projetada para servir como rack, bar e até cristaleira Foto: Cris Farhat

Quando as arquitetas Gabrieli Azevedo e Fernanda Lins , da Matú Arquitetura, foram convocadas para decorar este apartamento, localizado no andar térreo de um edifício no bairro de Santa Cecília, a demanda do casal de moradores era simples: eles queriam dispor de uma estante que cumprisse bem a função de deixar a sala sempre organizada.

“De cara percebemos que, dadas as dimensões do ambiente, poderíamos investir mais no desenho do móvel. Em vez de criar um modelo pequeno e inexpressivo, os convencemos que uma estante maior, multifuncional, resolveria muitas outras demandas”, conta Fernanda. “E foi assim que uma peça que, a princípio teria uso único, acabou por se transformar em rack, bar, cristaleira, e até assento nas horas vagas”, brinca Gabrieli.

Com quase 11 metros de comprimento, o móvel precisou ser montado aos poucos. “Ela é modular, não tem nada embutido. Foi a forma que encontramos para resolver a sala da forma que nossos clientes queriam”, diz Fernanda. “Os móveis têm a mesma linguagem. No mais, foi só preencher com os muitos objetos decorativos que eles trouxeram de suas viagens”, complementa.

Mas as intervenções da dupla não pararam por aí. A área externa do imóvel também foi devidamente reorganizada. Junto a uma equipe de paisagistas, as arquitetas revitalizaram por completo o espaço, inicialmente ocioso, por meio de um exuberante jardim vertical com iluminação neon, um banco de concreto pronto para acomodar visitas e até uma horta. “Usamos cores marcantes dentro e fora, o que acabou por imprimir unidade a todo o conjunto”, finaliza Gabrieli.