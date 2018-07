Mies em Miami

Vamos imaginar uma casa, em Miami, que tenha sido construída de modo a tirar proveito do clima quente, deixando de lado paredes entre o estar e o íntimo - na verdade, um pátio com uma piscina corta o imóvel em dois no sentido do comprimento. Uma estreita ponte de concreto liga um lado ao outro da piscina. É deslumbrante, pedra pura.

Mas o que acontece quando chove? "Fica-se molhado", diz John Bennett, arquiteto que partilha a casa com Terence Riley, diretor do Museu de Arte de Miami. Mas Bennet e Riley não parecem preocupados com a chuva. "Esta casa foi feita para trajes de banho - e não para terno e gravata", afirma Riley.

O escritório nova-iorquino K/R, que ele fundou nos anos 80, fez o projeto. O resultado é uma carta de amor a Ludwig Mies van der Rohe e uma proposta sobre o viver em Miami. Além de arranha-céus, da cadeira Barcelona e da frase "menos é mais", Mies van der Rohe é conhecido por projetos residenciais - caso da Casa Farnsworth, em Plano, Illinois, e de uma série de estudos que são, em certo sentido, opostos às ideias de Farnsworth. Neles, ilustrações destacam como seria viver numa casa impecavelmente proporcionada, que se desenvolve dentro dos muros de concreto e olha para o pátio interno.

Visão que encantou os dois arquitetos quando trabalhavam na exposição Mies em Berlim, no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 2001. "Queríamos viver em uma daquelas casas", lembra Bennett. E agora eles vivem. Modelaram o conceito - quatro paredes no perímetro abrangido por dois telhados planos, um pátio entre eles - e seguiram as indicações feitas pelo arquiteto alemão, como a de aplicar pinturas de Georges Braque como acabamento: no lado interno da porta de entrada, por exemplo, uma parede está coberta por um detalhe ampliado de laminado de uma obra do pintor francês.

Atmosfera de galeria

Continuando em direção ao pátio central, chega-se a um living com chão e teto de concreto, adornado por algumas colunas de aço em forma de tubo, para sugerir que o teto não flutua sem arrimo sobre as paredes brancas. "É um tipo de luxo modelado", diz Bennett, sobre a atmosfera de galeria de arte. Para Riley, "é pragmatismo", e aponta a resistência que a parede de painéis de vidros deslizantes pode oferecer, diante da piscina, à força dos furacões.

Do outro lado da parede com o painel de Braque está o mural com a foto de Richard Misrach, de uma banhista solitária. Perto, uma cozinha Bulthaup, escondida por um corredor, conta com todos os equipamentos, exceto a pia. "Ninguém faz comida realmente aqui. É mais um bar bem equipado", admite Riley.

Quem passa diante da fachada de concreto da casa dificilmente poderá entendê-la desagradável. Usando quase todo o terreno, ela demonstra ser uma forma sensata de ocupar espaço em uma cidade populosa. "É o que se aproveita do uso inteligente dos materiais alardeado por Mies van der Rohe", sintetiza Riley. "Para conseguir tanta privacidade em outro tipo de casa, seria preciso ir para os subúrbios e conseguir um terreno muito maior."