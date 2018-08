Meu projeto: varanda com direito a vista

Extremidade .da varanda a partir da mesa central. Foto: Marina Carvalho Arquitetura

Como em muitos apartamentos com varanda, a área que melhor poderia ser aproveitada para o lazer doméstico acaba sendo relegada ao segundo plano. É o caso deste imóvel, que recebeu projeto da arquiteta Marina Carvalho, e no qual o espaço em questão, atualmente uma lavanderia, merecia uma ocupação mais racional e atraente. E você tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

Desde que eu e meu marido compramos nosso apartamento, a varanda, que deveria ser um ambiente atraente, está sem vida e se transformou em um apêndice da lavanderia. Hoje quando queremos usufruir do espaço a dois, curtindo o entardecer, temos de ficar sentados em banquinhos ou mesmo no chão. Nossa intenção é que a varanda fosse um ambiente onde pudéssemos conversar e ver o anoitecer tomando um vinho, um café da manhã ao amanhecer, ou recebendo os amigos. Gostamos do moderno e do clean. Gostaríamos de tornar nossa varanda mais acolhedora. Contamos com vocês!

Fiquei muito feliz em poder participar do planejamento da casa de vocês. Depois de analisar a planta do apartamento e o estilo de vida do casal, resolvi transferir a sala de jantar para a varanda, liberando espaço para vocês se sentarem e fazerem suas refeições apreciando a vista. Para não perder o clima de área externa, providenciei uma parede inteira de plantas. Como apoio à mesa de jantar, coloquei um móvel de madeira com espaço para acomodar travessas e louças. Não esqueci, porém, dos acessórios para vinho e os organizei em uma bandeja, acima da adega. Do lado da churrasqueira, propus um móvel com rodinhas que serve de apoio ao churrasco. Outro ponto importante é a iluminação. Ela é fundamental para você ter essa sensação de conforto e acolhimento que vocês tanto desejam. Sendo assim, recomendo luz com foco dirigido para o tampo da mesa e iluminação mais indireta e geral, a partir de uma sanca instalada no cortineiro. Por fim, recomendo a instalação de persianas, pois como o terraço é fechado com vidros, é provável que essa área fique muito quente. Espero que gostem e curtam muito. Grande abraço!