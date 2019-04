Meu projeto: quarto cheio de personalidade

Cabeceira da cama com cordas trançadas compõem a decoração Foto: Patricia Penna Arquitetura & Design

Um quarto cheio de personalidade para um jovem rapaz. Eis a proposta da arquiteta Patricia Penna para o filho de nossa leitora. E você? Tem dúvidas de como decorar sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Olá, gostaria de pedir uma ajuda de vocês para decorar o quarto de meu filho, de 13 anos. Ele é um garoto muito ativo, interessado em esportes radicais e praticante de skate, mas seu quarto não tem absolutamente nada de interessante. Gostaria de uma solução que resolvesse duas questões: um canto de estudos e estante para objetos e livros. Preciso também de um guarda-roupa, ja que não dispomos de armários embutidos. No mais, queria dicas para deixar o espaço com mais personalidade e cor. Obrigada!

Suzana Queiroz

São Paulo - SP

RESPOSTA

Oi, Suzana! Um adolescente de 13 anos com certeza precisa de um quarto interessante, principalmente alguém como seu filho, com gostos tão definidos! Assim, procuramos dispor móveis para atender a todas as necessidades dele – armários, estantes, bancada – visando sempre o melhor aproveitamento do ambiente, de maneira jovem e despojada. A cama vem com rodízios industriais e travas super charmosas que facilitam muito na hora da limpeza. As laterais são abertas, formando nichos onde seu menino poderá deixar os livros que está lendo, o skate ou quaisquer objetos que goste! Ainda é possível usar caixas decorativas nesses espaços, onde ele poderá deixar os games e materiais de escola. Ah, e ela é de casal, para um maior conforto. A TV, fixada com braço articulado, fica de frente para a cama, em meio a uma “estante” de cordas, de execução simples. O roupeiro ficou com um tamanho legal e junto a ele propusemos um canto onde ele poderá passar um tempo lendo ou ainda jogando – basta virar a TV. Ali também tem apoio para livros ou o que ele desejar, com skates “tubarão” como prateleiras! A cabeceira é bem bacana! É um quadro de madeira com corda trançada, a mesma das estantes. As paredes também tiveram um tratamento bem legal, apenas com cores dispostas de forma geométrica. Além disso, levamos arte para dentro do quarto e propusemos um grafite na lateral da cama.

Plano geral do projeto, criado para jovem com elementos lúdicos Foto: Patricia Penna Arquitetura & Design

Cores foram dispostas de forma geométrica Foto: Patricia Penna Arquitetura & Design