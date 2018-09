Meu Projeto no Casa: Varanda com bar e espaço para horta

No projeto das arquitetas, uma das extremidades do ambientes é ocupada pelo sofá, tendo ao fundo jardineira com horta Foto: SP Estúdio

Quase tudo no apartamento de nossa leitora estava pronto. Menos a varanda que, a partir de agora, pode se transformar em wine bar, em projeto do SP Estúdio. E você? Tem também alguma dúvida de decoração em casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá! Eu e meu marido temos uma varanda bem gostosa no nosso apartamento, mas ainda não conseguimos decorar. Gostaríamos de ter um ambiente para receber os amigos, mas nada de varanda gourmet. Pensamos em algo mais intimista, para tomar um vinho, fazer uma refeição mais especial.

Adoramos receber amigos, tomar drinks e cozinhar algo especial. Seria legal se conseguíssemos incluir uma horta, já que no local bate bastante sol. Plantas são super bem-vindas também. Nosso estilo é bem cosmopolita e urbano! Pensamos em deliciosos sofás ou futons, mas não chegamos a um acordo final.

Já providenciamos o envidraçamento e recentemente trocamos o piso existente por porcelanato cinza. Também instalamos uma pia para funcionar como apoio para o bar. Esperamos ansiosos por notícias da nossa varanda wine bar!

Renata Andrade

São Paulo - SP

Do outro lado, está a pia, que serve de apoio ao bar Foto: SP Estúdio

RESPOSTA

Oi Renata. Acreditamos que seu pedido possa ser útil a muitos leitores uma vez que o ambiente é bastante comum nos novos empreendimentos. Um wine bar, com possibilidade de receber pessoas e fazer uma refeição especial é mesmo uma boa pedida! Para esse espaço nós pensamos em um clima mais intimista, quase uma extensão do estar, com o mesmo piso, mas com um tapete para aquecer o ambiente. Apostamos também em um banco multiuso que tem espaço para sentar, acomodar a lareira, jardineira e também oferece um terceiro lugar à mesa.

Para a área da bancada, fizemos uma moldura na cor grafite, delimitando um setor com espaço para adega, ou adega e frigobar, além de um armário com duas portas e gaveteiro. O revestimento de tijolinho atende bem ao visual cosmopolita que tanto te agrada. Aplicadas logo acima, duas prateleiras com iluminação embutida e, entre elas, um aramado de vergalhão (aquele material usado em construção civil) para acomodar garrafas. No outro lado, propusemos uma jardineira para receber sua horta. Espero que goste e que nossas ideias tenham sido úteis!

Um grande banco, que pode servir como apoio ou assento suplementar, percorre toda a extensão da varanda Foto: SP Estúdio