Meu Projeto no 'Casa': Uma integração entre cozinha e varanda

Na nova distribuição proposta pelo arquiteto, a cozinha original do imóvel foi transferida para a varanda Foto: Maicon Antioniolli Estúdio

O apartamento já estava pronto, mas nossa leitora não tinha ideia de como distribuir cozinha e salas de TV e de jantar. Para o arquiteto Maicon Antoniolli, tudo começou por eliminar a cozinha. E você? Tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Acabamos de adquirir nosso apartamento. Foi uma decisão bastante difícil porque é um imenso desafio encontrar uma planta com valor ideal. No final, o apartamento que escolhemos tem uma ótima varanda para reunir nossa família e amigos, mas isso acabou por comprometer o espaço da sala. Como a parede para colocar a TV é muito pequena (cerca de 1 m de largura) e a que divide a varanda da sala não pode ser removida, pensamos em posicionar o sofá na parede mais próxima da cozinha e fazer uma sala de refeições na varanda. Mas não sabemos se irá interferir na circulação. Será que vocês podem nos dar uma ideia melhor de como distribuir os ambientes (cozinha, sala de TV e sala de jantar) no apartamento? Muito obrigada pela ajuda.

Larissa Guilherme (São Paulo - SP)

RESPOSTA

Oi Larissa. Esta desproporção entre o tamanho da varanda e das salas de estar e de jantar é uma constante nos novos empreendimentos. Nestes casos, sempre buscamos corrigir esta questão integrando a sala com a varanda. Acredito, no entanto, não ser este o caso deste apartamento. Em plantas mais compactas, a estratégia que costumo adotar é eliminar os elementos duplicados.

Duas vistas do projeto: de um lado, parede revestida com lâminas de madeira... Foto: Maicon Antioniolli Estúdio

Assim, como seu principal objetivo é receber na varanda gourmet, me veio a ideia de transformar este espaço também na sua cozinha do dia a dia. Além disso, transferindo a sala de jantar para a sacada, o living pode ser ampliado e o antigo espaço da cozinha pode abrir espaço para a instalação de um bar, com uma cuba, frigobar, adega e banquetas.

... e, do outro, com composto cimentício Foto: Maicon Antioniolli Estúdio

Depois, para integrar os espaços, sugiro revestir o hall dos quartos e as portas com lâminas de madeira, assim como as duas paredes laterais: a ocupada pelo móvel para a TV e a da estante. É possível ainda isolar o hall por uma porta de correr. Em contraponto ao uso da madeira, optei pelo cimento queimado para revestir piso e paredes. Os tecidos, também em tom de cinza, mesclam texturas diferenciadas (lã, linho e algodão).

Para arrematar, sugiro que você escolha objetos e obras de arte mais coloridos e que, na hora de posicioná-los, opte por uma distribuição menos regular. Com certeza, a solução vai imprimir maior descontração e movimento ao conjunto da composição.