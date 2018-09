Meu Projeto no Casa: Um quarto de casal no estilo 'Boho'

Foco central da decoração, a cabeceira revestida em tecido estampado. O mesmo padrão está presente na cortina Foto: Estúdio Leonardo Junqueira

Para um casal que adora viajar e ama fotografia, um ambiente repleto de memórias. Foi este o ponto de partida do arquiteto Leonardo Junqueira no projeto deste quarto para uma dupla de leitores jovem e romântica. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Oi pessoal do Casa! Somos um casal que adora viajar, cinema, música e fotografia, mas, infelizmente, nosso quarto não transparece nada disso. Será que vocês conseguiriam nos ajudar? Curtimos madeira clara, estilo Boho — tendência de decoração baseada na fusão de referências étnicas, hippies e punk, dentro de uma atmosfera romântica e vintage. Precisamos ainda de uma sapateira e pensamos em criados-mudos diferentes e bem estilosos. Nosso piso é de madeira e não pretendemos trocar. Não pretendemos mexer nem no armário e nem nas cores. Nosso maior desejo é deixar o ambiente acolhedor e estiloso, coisa que ainda não conseguimos.

Jesse Mariano

São Paulo-SP

A planta do ambiente Foto: Estúdio Leonardo Junqueira

RESPOSTA

Caro Jesse, para criar o clima Boho que tanto agrada a vocês, comecei por criar uma cabeceira estofada alta, revestida de tecido Chevron na cor telha, o mesmo empregado na confecção da cortina. Sob a janela fica a sapateira com portas de correr de palhinha para a ventilação dos calçados.

No armário embutido, sugiro aplicar molduras lisas de madeira e pintá-las com esmalte sintético na cor azul. Para as paredes, porta e rodapés, o melhor a fazer é unificar tudo na cor cinza, criando uma base neutra para receber os quadros e gravuras. Sobre a cama, pensei em um espelho redondo com moldura de madeira escura, ladeado por fotos de viagens de vocês.

Frente à cama, instalei uma prateleira estreita, com 15 cm de profundidade, na mesma madeira da sapateira, onde apoiaremos objetos relacionadas aos hobbies e locais que vocês já visitaram.

Para acentuar a pegada Boho, sugerimos criados mudos diferentes, um tapete tribal marroquino no piso e, para completar o colorido, uma saia de cama no mesmo tom azul do armário, e almofadas e manta estampadas nas cores que usamos (cinza, azul e telha). Mantenha seu lustre anos 50, que é lindo e tem tudo a ver com o estilo em questão.

Vista do quarto com destaque para o lustre do casal conservado na reforma Foto: Estúdio Leonardo Junqueira