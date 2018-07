Meu Projeto no Casa: Um ambiente com clima praiano

A escada dá acesso ao mezanino, reposicionada para permitir maior integração no piso térreo Foto: URBANO STUDIO

O recém-comprado chalé tem recebido constantes visitas do casal. A decoração, no entanto, deixa a desejar. Para resolver a questão, o Urbano Studio, começou por reposicionar a escada de acesso. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Olá, equipe! Meu nome é Júlia, sou casada, tenho 28 anos. No ano passado, eu e meu marido compramos um pequeno chalé no litoral norte de São Paulo. O espaço é pequeno, mas muito aconchegante. O piso é de madeira clara e as paredes caiadas. Gostamos de tudo muito clean, de azul, materiais naturais e referências ao mar, já que meu marido é surfista e adora esse clima. Ainda não concluímos a decoração, mas o que mais me incomoda é a visão que temos do mezanino, onde fica nosso quarto, de onde podemos ver a sala integrada à cozinha. Apesar de reduzida, a área deve conter mesa e sofá, além dos aparelhos de som e TV, e hoje tudo está muito atulhado. Será que vocês podem me ajudar?

(Júlia Marcondes, São Paulo - SP)

Os autores do projeto, Tulio Xenofonte e Fábio Bassani, do Urbano Studio Foto: Rafael Renzo

RESPOSTA

Olá, Júlia. A análise de seus desejos nos inspirou uma atmosfera bem praiana. Assim, optamos por trabalhar o interior do chalé com detalhes construtivos típicos de ambientes externos de praia, como brises e pergolados. O ponto de partida foi a mudança de posição da escada de acesso ao mezanino, que sugerimos ficar na parede oposta à cozinha, para que vocês possam ter a integração total dos ambientes no térreo e, além disso, permitir uma melhor circulação. A nova configuração ainda abriria espaço para um pequeno estar no mezanino, integrado ao quarto do casal com armário aberto.

Planta do chalé, com teto inclinado. Foto: URBANO STUDIO

Só após concluída esta alteração básica, partimos para a decoração. Colocamos um baú sob a escada para guardar tudo o que você precisa; um sofá, no meio do espaço; além de almofadas sobre o tapete redondo para proporcionar relaxamento. Atrás do sofá sugerimos um pergolado que setoriza a cozinha em área de preparo e estocagem, sem, porém, dividir o ambiente. Ele traz uma atmosfera de quintal, de área externa para dentro de casa. Sucesso no seu chalé!