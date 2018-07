Meu Projeto no Casa: Sala musical

Detalhe da sala que foi dividida por portas camarão brancas. De um lado fica sofá e TV, do outro, o espaço exclusivo para as atividades musicais Foto: PAOLA RIBEIRO

Pouco a pouco o espaço do home theater foi ganhando dupla função. Para acomodar bem tanto os dois filhos quanto o marido de nossa leitora, a arquiteta Paola Ribeiro optou por uma solução semi-integrada.

A designer de interiores Paola Ribeiro Foto: PAOLA RIBEIRO

PERGUNTA

Olá. Nossa casa conta com um home theater. Como ele é grande, fui colocando nele tudo o que ainda não tinha lugar: de móveis a instrumentos musicais, de forma que hoje é utilizado mais por meus filhos, com sua bateria, teclado e violões. No entanto, meu marido não quer abrir mão da TV e do sofá confortável. Seria possível conciliar as duas coisas? O espaço é bem clean e contemporâneo e com ótima luminosidade.

Mariangela Schalka (Cotia - SP)

RESPOSTA

Olá Mariangela! Adorei o desafio desse projeto! Volta e meia nos deparamos com as questões relativas a diferentes interesses e uso de um espaço. Sim, acho possível conciliar as duas atividades e agradar toda a família. Como solução, pensei em reservar uma área junto à janela para abrigar a bateria, o teclado e o violão. Com um painel de madeira freijó, cobrimos as laterais das portas, nivelando a parede e criando o suporte para fixação de portas formando uma espécie de biombo. Dessa forma, o canto ficou destinado à música, porém com total possibilidade de integração.

Para o home, a ideia foi forrar a parede do nicho existente com tijolinhos e instalar uma estante de laca branca e freijó. Em frente à TV, dispomos um generoso sofá com capa e uma mesa de centro com dupla função: metade para colocar objetos e a outra metade para ser usada como banco de apoio para os pés. Por fim, um aparador esconde as costas do sofá e ainda pode funcionar como bar.