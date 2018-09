Meu Projeto no 'Casa': Sala íntima com espaço para tudo

Elemento de destaque do projeto, a estante de livros, além de funcional é também decorativa Foto: Flavia Campos Arquitetura

As dimensões reduzidas não foram obstáculo para a arquiteta Flavia Campos criar uma saleta pronta para atender aos gostos e hábitos de nossa leitora. E você? Dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá equipe do Estadão! Gostaria da ajuda de vocês para decorar uma saleta de 2,30 x 2,90 m. Preciso de um lugar para guardar meus livros e que funcionasse também como espaço de entretenimento. Ele deve conter uma TV, computador e gaveteiro para pastas. Se possível, gostaria de uma poltrona, mas com acesso livre à janela. Me agrada um ambiente ‘clean’ e com bom espaço de circulação. Obrigada.

Maria Theodoro Xavier

São Paulo - SP

Dividida em dois setores, a saleta comporta um pequeno escritório e um canto de leitura Foto: Flavia Campos Arquitetura

RESPOSTA

Olá Maria! Primeiramente gostaria de dizer que foi um desafio bastante interessante projetar seu espaço. É um cômodo pequeno e com muitos pontos a serem atendidos.

Em primeiro lugar, dei uma atenção especial aos seus livros. Optei por organizá-los em prateleiras invisíveis, instaladas na vertical, dando a eles um lugar de destaque e de fácil acesso. Dessa forma, consegui criar um elemento decorativo e ao mesmo tempo funcional.

Ao lado, uma poltrona confortável para ler. A arandela redonda instalada logo atrás, auxilia no momento da leitura e completa a decoração com um toque contemporâneo. A estante em L suspensa, desenvolvida para atender ao seu pedido, deixa a janela livre e comporta a mesa para o computador, a TV e mais livros.

A cor branca da marcenaria impede que o ambiente se torne pesado. Para as pastas de arquivos criei uma base em marcenaria verde para fugir do convencional. A cadeira do computador foi tratada como uma obra de arte por estar posicionada em local estratégico, por isso escolhi um modelo ousado. Por fim, plantas, muitas delas, para trazer vida a seu ambiente. Abraço!