Meu Projeto no Casa: sala e varanda com personalidade

Vista geral da sala, com varanda ao fundo e parede também revestida de tijolinhos Foto: Gui Morelli

Recém-instalada em seu novo apartamento, nossa leitora sentia falta de uma sala com mais personalidade. Tal qual este projeto, de linhas contemporâneas, elaborado pelas arquitetas Ieda e Carina Korman. E você? Tem dúvidas de como decorar algum ambiente de sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá equipe do Casa! Gostaria muito de receber ajuda para decorar minha sala. Mudei para um apartamento novo e quero dar mais personalidade à minha sala, que é integrada à varanda, onde acomodo a mesa de jantar. As paredes continuam brancas e sem graça. Tenho sofá de cor neutra, painel e rack de madeira, tapete bege claro, poltrona colorida de patchwork e mesa de jantar redonda de laca, além de um aparador no mesmo material, onde acomodo as louças. Quanto ao estilo, diria que procuro algo confortável e natural, mas sem deixar se ser moderno e elegante. Aguardo o contato de vocês. Gratidão!

Neiva Tonon

São Paulo - SP

Vista geral da sala, com varanda ao fundo e parede também revestida de tijolinhos Foto: Gui Morelli

RESPOSTA

Olá Neiva! Para dar a personalidade que você tanto almeja à sua sala integrada, pensamos que o ideal é começar pelas paredes. Assim, optamos por revestir algumas delas com tijolos de poliuretano reciclado. Eles são bem similares aos de barro convencionais, no entanto, não fazem tanta sujeira para sua instalação e são ecológicos.

Ao mesmo tempo, optamos por recobrir outras com pintura imitando cimento queimado, deixando o apartamento com um estilo mais contemporâneo. Para completar, pincelamos os ambientes de cor, que aparece na poltrona ao lado do rack, com estrutura de metal e tecido e, no outro lado da sala, na poltrona de patchwork, que você já possui, e nas mesinhas laterais de diferentes formatos e alturas.

Achamos que, sobre a mesa da varanda, um conjunto de pendentes de diferentes materiais e formatos decorariam bem o ambiente. Como você já possui a mesa e o rack de laca, sugerimos cadeiras de madeira para acompanhar. Na parede oposta à churrasqueira, utilizamos o mesmo tijolinho da sala e acrescentamos um gabinete de madeira, com prateleira suspensa. Para finalizar, distribua acessórios coloridos e, claro, um pouco de vegetação, que é sempre bem-vinda, em qualquer ambiente.