Meu Projeto no 'Casa': Reforma moderniza banheiro com pouco espaço

Visão geral do banheiro planejado pelos arquitetos Bernard Leroux e Hugo Sigaud Foto: Bernard Leroux Arquitetos

Com infiltração em estágio avançado, o banheiro de nosso leitor precisava de uma reforma radical. Tal como a sugerida por este projeto da dupla Bernard Leroux e Hugo Sigaud, que soube contornar as limitações do espaço e imprimir ao ambiente uma atmosfera totalmente nova. E você, tem dúvidas de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Queridos do Casa! Mudamos recentemente e nosso banheiro está com infiltração. Por isso, gostaríamos de aproveitar a obra para reformá-lo de uma vez, já que ele não tem charme algum. Como é pequeno, pensamos em algo claro, mas não necessariamente branco. Gostamos de azulejos que lembram tijolinhos brancos ou revestimentos em tons pastel como o rosé, por exemplo.

Precisamos também de uma iluminação focada no espelho para maquiagem e um armário bem distribuído para armazenar itens. O único objeto que pretendemos manter no ambiente é o espelho. Acho que ele representa a nossa vontade de mudar tudo! Ajuda a gente, Casa?

Túlio Coutinho

São Paulo - SP

Planta do ambiente traz como destaque o deck de madeira Foto: Bernard Leroux Arquitetos

RESPOSTA

Olá Túlio, tudo bem? Ficamos muito felizes em projetar seu banheiro e também com sua disposição de mudar tudo. Realmente o espaço é pequeno e a abertura da porta faz com que a alteração da posição do conjunto vaso, cuba e banho fosse logo de cara descartada.

Levando em conta a questão da infiltração, propusemos a remoção de todos os revestimentos, rebaixando o contrapiso e criando um deck que escoa água para ralos ocultos. E olha que coincidência: também somos fãs dos tijolinhos brancos combinados a cores em tons pastel. Assim, investimos em uma faixa de azulejo que começa no piso e chega até a bancada, também revestida no material.

Desse conceito, nasce uma prateleira forrada com azulejos, onde os itens pessoais ficam à mostra, mas caso queira um armário fechado, a prateleira pode ser usada como base. Propusemos ainda a abertura de um nicho no box, onde podemos embutir iluminação com LEDs e apoiar artigos de higiene pessoal.

A dupla de arquitetos Hugo Sigaud e Bernard Leroux Foto: Zeca Wittner/Estadão

Aproveitamos essa ideia para remover a janela existente por completo e rasgar as laterais da parede, completando o vão com cobogós geométricos. Todos os metais sanitários, perfis e acessórios foram escolhidos com acabamento preto para contrastar e dar um ar industrial, incluindo a arandela.

Por fim, trocamos o seu espelho por outro com a mesma proporção, mas com uma estética mais próxima do conjunto. Esperamos que goste!