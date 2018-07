Meu projeto no 'Casa': Marcia Cooreman

O arquiteto Diego Revollo Foto: divulgação

Nem sempre a solução proposta pela construtora é a mais indicada para o morador. Pensando no conforto de sua família, a leitora resolveu encaminhar as alterações necessárias na planta original. No que foi orientada pelo arquiteto Diego Revollo. Você também tem alguma dúvida de decoração? Mande sua solicitação para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Eu e meu marido compramos um apartamento de 380 m². Tenho dúvidas quanto à distribuição das salas. Penso em colocar a sala de TV logo na entrada e fazer uma salinha, tipo lounge, no espaço antes destinado a receber a TV. Não quero uma sala de TV pequena, não seria funcional para nossa família. O que me aconselha?

Marcia Cooreman,

São Paulo - SP

O layout proposto por Revollo Foto: Divulgação

RESPOSTA

Olá Marcia. A situação que você descreve é bem comum. Aqui no escritório já nos deparamos muito com essa questão. Penso que quem deve determinar o uso dos ambiente é você e sua família. Só vocês sabem o que mais gostam de fazer e como se sentem mais confortáveis, e não a construtora, que predefiniu os espaços. Logo, não há porque temer a mudança, se para você está claro que a TV funciona como atrativo maior para sua família, exigindo mais espaço do que na sala. Esteticamente, nenhum ambiente

precisa prevalecer. Ambos podem oferecer estilo, beleza e conforto.

Assim, projetei a sala de TV como ambiente principal, e um lounge, com dimensões menores, porém proporcionais, para a convivência. Na sala de TV, a principal peça é o sofá. O ideal é dispor de um modelo mais confortável, mais profundo e baixo que os convencionais. No caso, por uma peça em formato de “L”. No ambiente de estar, resolvi dispor as poltronas em círculo. Além de moderna, a disposição agrada a todos. Sobretudo combinada à uma mesa para proporcionar fácil acesso aos aperitivos.

Como cores, optei por uma base cinza, com piso, paredes e painel de marcenaria em grafite mais escuro. Para romper com a sobriedade, sugiro poltronas caramelo que se harmonizam bem com o verde da cortina. Espero que você goste e siga sua intuição. E que, depois, preencha os espaços com os objetos de que mais gosta. Aí sim meu projeto estará completo.

As salas na distribuiçao proposta pelo arquiteto Foto: Divulgação