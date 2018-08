Meu projeto no Casa: Espaço gourmet em contato com a natureza

Configuração da área externa proposta pelos arquitetos envolve melhor aproveitamento da mesa com cadeiras e bancos e revestimento de porcelanato para simples manutenção Foto: ESTÚDIO ARAMBI

Terminada a fase inicial da construção da sua casa de campo, nosso leitor precisava de boas ideias para planejar o espaço gourmet. Para os arquitetos Guilherme Zerwes e Max Ribeiro, do Estúdio Harambee, a saída é apostar em texturas. Tem dúvidas em decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Olá, equipe! Meu nome é Rubens, advogado, casado e pai de dois filhos pequenos. Estamos em vias de concluir o projeto da nossa casa de campo em Mairinque, interior de São Paulo. Chegou a hora de terminar a área gourmet, que ficará nos fundos do terreno, de frente para a piscina. Para aproveitar este verão, gostaria de decorar a área dentro de uma proposta simples e rústica. Será que podem nos ajudar? Ficaríamos todos muito felizes.

(Rubens Correa, São Paulo - SP)

RESPOSTA

Os aquitetos Guilherme Zerwes e Max Ribeiro, do Estúdio Harambe Foto: PAULA ÁLVARO

Olá, Rubens! Pela sua carta, notamos que busca um espaço que possibilite a convivência com a natureza de forma simples e prática. Para tanto, pensamos em materiais de fácil manutenção, com texturas de pedras naturais que, ao lado da madeira, vão tornar o local mais envolvente. Sugerimos integrar a mesa de refeições à bancada de preparo de alimentos mantendo a ideia de um único ambiente, mas com espaços para diferentes momentos de uso. Para aumentar a versatilidade, propomos o uso de um banco único de madeira maciça na área da bancada, tendo em mente a ideia de que “sempre cabe mais um” nos momentos de preparo e consumo de refeições.

Criamos também uma prateleira na parede do fundo onde pode ser instalado equipamento de som e, na parede lateral da direita, um aparelho de televisão se for uma opção da família. Nas paredes laterais e na parte superior do lado direito, mantivemos o tijolo aparente pintado de branco, assim o contraste com o telhado e madeiramento aparente fica evidente. Para o forro, palha ou bambu entre as estruturas de madeira pode ser uma boa pedida.

Planta da área gourmet projetada para o leitor do Casa Foto: ESTÚDIO ARAMBI

Como proposta de revestimentos, sugerimos para o piso e para a parede ao lado esquerdo da churrasqueira um porcelanato com textura de pedra natural em tom mais claro, e para o revestimento da bancada, churrasqueira e parte superior da pia que se estende atrás das geladeiras, indicamos o mesmo material, porém em um tom mais escuro. Por serem áreas que necessitam de limpeza constante, o porcelanato é uma ótima opção.