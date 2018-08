Meu projeto no Casa: cozinha dos sonhos

Projeto ampliou a área de armazenagem, além de possibilitar uma horta doméstica. Foto: Estúdio Artis/Divulgação

Intensamente vivida pelo casal, a cozinha precisava, de fato, de um projeto personalizado, como este elaborado por Fábio Bouillet e Rodrigo Jorge, do estúdio Artis Design.

PERGUNTA

Desde que compramos nosso apartamento nunca conseguimos mexer na cozinha, mas agora achamos que chegou a hora de transformá-la por completo. Meu marido é vegetariano e estamos sempre preparando algo especial. Também adoramos receber e achamos que ter uma cozinha integrada à sala deixaria tudo mais prático. <CW15>Nosso ponto principal é uma bancada para dividir a sala da cozinha e armários para acomodar tudo o que temos. Somos práticos e adoramos mesclar o contemporâneo com o moderno. Gostaríamos de receber um projeto.

Daniela Xavier

São Paulo - SP

RESPOSTA

Sempre existe um ponto de partida nos projetos. Pode ser um desejo, um conceito, uma cor, enfim, algo que nos faça puxar uma linha de raciocínio. No caso da Daniela e do marido, foi a integração da cozinha com o restante da casa. A cozinha deles precisava parecer mais ampla e privilegiar o fluxo operacional, visto que as dimensões não são tão generosas. A retirada da parede do corredor, fez com que pudéssemos optar por uma mesa voltada pra área de preparo e cozimento. Nos fez ganhar amplitude e, acima de tudo, permitiu que ambos pudessem estar na cozinha ao mesmo tempo, compartilhando as experiências gastronômicas. Adotamos uma única bancada e uma cuba de lavagem próxima da janela, para que recebesse luz natural. Somados, o cooktop e o forno, próximos, configurando uma área quente. Acima e abaixo, armários. Do lado oposto, fica a geladeira, em posição estratégica, pois atende a quem está cozinhando e quem só passa pela cozinha. Não há fluxo cruzado. No espelho poderão ser fixados recados e receitas. O ambiente conta com uma estante, onde eles poderão cultivar temperos em pequenos vasinhos, além de armazenar itens que contarão suas histórias de vida, tanto gastronômicas, quanto afetivas.

Projeto possibilitou uma horta doméstica. Foto: Estúdio Artis/Divulgação