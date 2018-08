Meu Projeto no Casa: Cozinha com atmosfera industrial

Revestimentos tradicionais como o ladrilho hidráulico e o tijolo aparente colaboraram para o clima desejado Foto: Estúdio Barbara Dundes

Nossa leitora de Curitiba, que teve seu pedido respondido pela arquiteta Barbara Dundes, está às voltas com a construção de sua casa e tem dúvidas de como dispor os móveis na sua cozinha. Gosta muito de receber os amigos e, nesse sentido, gostaria de ter um espaço sem divisões entre o ambiente e a sala. E você? Tem alguma dúvida de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Olá! Sou de Curitiba e atualmente estou construindo minha casa. No momento estou com dúvidas quanto à disposição dos móveis na cozinha. Pensamos em colocar uma mesa de madeira rústica para receber a família e os amigos. Gostaria de ter um espaço aberto, sem divisões entre a cozinha e a sala para melhor integração. Ficaria feliz se pudessem me ajudar. Abraço.

(Drica Wess, Curitiba -PR)

RESPOSTA

A arquiteta Barbara Dundes Foto: ÉLDER BRUSCAGIN

Oi, Drica. Adorei receber o pedido para realizar o projeto da sua cozinha. Pensando nos conceitos que você me passou, imaginei um lugar amplo e com muitos elementos para alegrar e facilitar o dia a dia da sua família.

Partindo do ponto da integração, a mesa e a bancada de trabalho, que na prática delimitam os ambientes, estão conectadas. Para a área do fogão e da pia, sugerimos mármore ou granito claro. Os armários foram planejados e são feitos de MDF. Com certeza eles vão conseguir acomodar todos os seus eletrodomésticos, itens de mesa e despensa.

Na parede da janela, apostamos em azulejos geométricos para trazer mais descontração ao ambiente e, de certa forma, setorizar a área, junto com uma persiana branca. Já para o ambiente das refeições, pensamos em uma atmosfera mais industrial, com mesa de jantar com base de ferro e tampo de madeira, e estante, também metálica, o que possibilita deixar à mão os utensílios mais usados, garantindo praticidade na hora de servir.

Sugestão da arquiteta, a mesa e a estante com estrutura de metal podem ser produzidas sob encomenda Foto: ESTÚDIO BARBARA DUNDES

Com base no desenho apresentado, ambos os móveis podem ser encomendados em serralherias e feitos sob medida. Para o piso, sugerimos um ladrilho hidráulico com formato hexagonal, em tons de azul e branco, que vai ajudar a acrescentar um ar mais rústico a o espaço. A iluminação se distribui por meio de trilhos e incorpora um pendente também de estilo industrial e traz a sua fiação exposta.

Por fim, o destaque fica por conta da parede de tijolinhos e da bicicleta, tão utilizada por vocês. Espero que gostem!