Meu projeto: Martha Steiner

A arquiteta paulistana Fernanda Marques que assina o projeto para a leitora Martha Steiner Foto: FERNANDA MARQUES / DIVULGAÇÃO

Para atender às necessidades, atuais e futuras, de uma família em fase de crescimento, o projeto desta sala, em estilo escandinavo, leva a assinatura da arquiteta paulistana Fernanda Marques. Você tem também alguma dúvida? Mande sua solicitação para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Meu nome é Martha, sou casada e mãe de dois filhos: Cora, com quase 4 anos e Bento, de quase 2. Temos uma boa sala, mas que deixa a desejar em relação às nossas necessidades atuais e futuras. Não circulamos de sapatos em casa por causa da constante atividade das crianças no chão. Chegamos e saímos sempre cheios de equipamentos (mochilas, bolsas, chaves), o que me leva a sonhar com alguma espécie de espaço na casa para recebê-los. Precisamos de um pequeno espaço ao estilo home office no ambiente, que sirva, no futuro para toda a família. Temos também muitas garrafas (marido coleciona cachaças e esposa ama vinhos) e crianças, o que torna esta convivência desafiadora, assim como muitos livros e santinhos de estimação. Amo o estilo escandinavo e móveis rústicos. As crianças têm problemas alérgicos, o que me levou a evitar tapetes e adotar a madeira como opção para o piso. Como a entrega do apartamento atrasou mais de um ano e nos mudamos pouco antes da minha primeira filha nascer, então decoramos com carinho, mas sem levar em conta como seria a vida com as crianças. Espero que possam vocês possam me ajudar.

Martha Steiner, funcionária pública

Santos - São Paulo

Planta do espaço projetado por Fernanda Marques Foto: FERNANDA MARQUES / DIVULGAÇÃO

Cara Marta, seguindo suas indicações, a inspiração no estilo escandinavo norteou boa parte do projeto. Da escolha das peças às cores. Por isso o piso existente recebeu um tratamento de clareamento, para trazer mais suavidade. Outro ponto importante é o fato do apartamento estar localizado em uma cidade litorânea, com mais luz. Assim, o painel de madeira que reveste toda a parede segue o mesmo tom do piso, mimetizando a porta do lavabo, do armário e <CW-1>das portas de entrada e da cozinha. Para dar ainda maior unidade ao ambiente, o revestimento de madeira estende-se pelas vigas aparentes. Atendendo ao seu pedido, instalei uma estante para livros e uma adega no nicho existente na sala, onde também deixamos um espaço reservado para seus santinhos. Esses nichos podem ser executados com chapas de aço finas e receber pintura grafite. Também optei por revestir a parede da sala de jantar com espelhos para ampliar este trecho do living. Por fim, considero importante acrescentar um tapete ao ambiente, no sentido de oferecer uma maior sensação de acolhimento, mas você não deve se preocupar com alergias. O mercado oferece excelentes opções de produtos fios sintéticos que além de não acumular pó, são de fácil limpeza.

Perspectiva do projeto colocando em destaque a área de estar e a estante com adega, uma das solicitações da leitora Foto: FERNANDA MARQUES / DIVULGAÇÃO