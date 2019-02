Meu projeto: escritório no quarto

O minimalismo prevalece na decoração da área destinada ao repouso. Foto: Estúdio Lu Boschi

Dormir e trabalhar em um mesmo ambiente não é um tipo de ocupação das mais tradicionais. Mas, nem por isso, não pode ser adotada. Tudo vai depender de uma distribuição bem estudada, como neste projeto da designer Lu Boschi, feito sob medida para nosso leitor. E você, tem dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com

PERGUNTA

Boa Tarde Casa! Acabo de adquirir um apartamento em um prédio antigo, mas em bom estado de conservação, do jeito que eu queria. Como moro sozinho e trabalho em casa, penso em suprimir um dos dormitórios gerando um maior e que contasse com um pequeno escritório dentro do quarto. As paredes são brancas e o piso hoje é de carpete mas quero substituir. Quero algo prático, mas, ainda assim bonito e arejado. Nas áreas onde não existem paredes as esquadrias de vidro vão quase do piso ao teto, logo o ambiente, no geral, é bem iluminado. De essencial mesmo, além de uma bancada de trabalho para o computador, preciso de estantes e prateleiras pois tenho muitos livros de consulta. O resto deixo a critério de vocês. Desde já, obrigado.

Felipe Toledo

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá Felipe! Fiquei feliz em poder te ajudar neste projeto. Como primeiro passo, retirei a parede que dividia os dois quartos e suprimi uma das portas. Trocamos o piso acarpetado por outro de madeira, que vai aquecer seu quarto e home-office. Uma estante de madeira ebanizada, com fitas de LED nas prateleiras, acomodará todos os seus livros. Deixamos a parte inferior da estante fechada com portas, para que você possa guardar o que não quiser deixar exposto e optamos por um desenho assimétrico para a mesa de madeira nogueira, para demarcar bem a área. Para finalizar a área do escritório, sugerimos uma luminária pendente bem em cima da mesa. Para o espaço de dormir, pensamos em um painel também de madeira nogueira, com criados-mudo embutidos de madeira ebanizada. Painéis estofados, com filetes metálicos pretos, destacando a junção deles, complementam a área da cabeceira. O rack fica suspenso para deixar o ambiente mais leve. No mais, um tapete e um quadro arrematam o ambiente. Esperamos que goste do resultado!

O setor home-office Foto: Estúdio Lu Boschi

A planta do ambiente Foto: Estúdio Lu Boschi