Meu Projeto: Aprenda a deixar a sua área de serviço mais prática e personalizada

Os armários têm puxadores acoplados para facilitar as operações. Foto: Estúdio Juliana Pippi

Quase sempre um dos últimos ambientes equipados da casa, a área de serviço é, também, um dos que menos recebem atenção nos projetos de interiores. Ainda assim, levando-se em conta o tempo gasto nela, vale a pena investir em uma ambientação mais agradável para o espaço. Como neste projeto elaborado pela arquiteta Juliana Pippi, feito sob medida para atender a uma de nossas leitoras. E você? Tem alguma dúvida de decoração? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

PERGUNTA

Oi. Acompanho o jornal todo domingo e sempre tive vontade de ter um projeto feito pelos profissionais que vocês escolhem. Temos uma lavanderia que está pelada, não tem nada. Adoraria que vocês me ajudassem a dar uma cara diferente para esse espaço branco e sem graça! Adoramos coisas modernas e com alguma cor. Moramos eu, meu marido e dois filhos e roupa suja é praticamente uma constante por aqui, por isso seria interessante ter um lugar escondido para separar peças sujas das limpas. O piso imita cimento queimado e, como acabamos de trocar, gostaria de mantê-lo. Agora, armários, pia, tanque e bancada não temos ideia e temos de usar o banheiro extra como depósito. Me ajudem a melhorar essa parte sem graça, mas super importante da minha casa.

Maria Esther Silva

São Paulo - SP

RESPOSTA

Oi, Marina! Pela sua mensagem percebi que você busca algo prático, mas com personalidade. Dessa forma, comecei pela bancada de apoio, um item fundamental na área de serviço. Sugiro que ela seja de corian, uma resina moldável com a qual você pode fazer, inclusive, a cuba do tanque. Além do efeito tátil e visual, esse material é resistente a produtos químicos, como alvejantes, por exemplo. Já dentro do armário sugiro dois cestos, uma para roupas limpas, o outro para sujas, bem ao lado da máquina de lavar. Como alguns itens de limpeza exigem um espaço de armazenamento maior, além da marcenaria embutida na bancada, projetei um nicho mais alto na parede lateral, para acomodar vassouras e rodos. Para fugir do branco total, escolhi o verde pastel como cor para os móveis e um cinza, bem fechado, para os puxadores que, por não ficarem para fora, são mais práticos. Pensando em dar um toque mais moderno à ambientação, optei por azulejos com padronagem geométrica em uma das paredes e por revestir a outra com tecnocimento que, além de resistente, combina com o piso.

Por fim, invista em objetos que facilitam a organização, como cestos e ganchos e que também sejam decorativos. Eles descomplicam o dia a dia, além de deixar qualquer lavandeira mais charmosa! Espero que tenha te ajudado a deixar a sua mais interessante e funcional.