Meu projeto: Jovem roqueiro ganha decoração personalizada

Metal aparente e predomínio do preto reforçam a atmosfera pretendida pelo morador. Foto: Maria Célia Siqueira

Sair de casa assinala um momento delicado na vida de qualquer jovem. Melhor, portanto, que seja vivido da forma mais leve possível. Ao menos é a que se propõe o projeto deste estúdio, elaborado pelo arquiteto goiano Leo Romano, para receber um rapaz que curte rock, tem uma pequena banda e gostaria de ver este universo representado na decoração de seu primeiro apartamento. E você? Tem dúvidas de como decorar os espaços de sua casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

Pergunta

Olá, equipe do Casa. Estou me preparando para morar sozinho e minha cozinha vai ser do tipo corredor, aberta pra sala, como vocês podem conferir na planta. Não vou ter área de serviço, só um pequeno espaço no canto para colocar a lava e seca e o tanque, mas acho até legal a proposta, desde que se harmonize com a decoração. Curto muito rock, tenho uma pequena banda e gostaria de ter esta estética representada na minha sala, com materiais mais brutos e aparentes. Mas curto poucos móveis, o suficiente para ver meus vídeos, curtir o meu som e receber uns amigos. Conto com a ajuda de vocês!

Claudio Dias Martins

Chácara Santo Antônio - São Paulo

O arquiteto Leo Romano Foto: Maria Célia Siqueira

Resposta

Cozinha com sala integrada é um tipo de solução muito presente nos empreendimentos atuais. Mas é importante que o projeto de interiores contemple ambos os espaços dando a eles o devido peso. Para seu apartamento, buscamos uma solução para acomodar todos os equipamentos e funções de modo a intensificar a relação da cozinha e sala. Assim, dispusemos a geladeira, pia, lava e seca e tanque na mesma parede. Os armários receberam acabamento preto conferindo unidade visual. Aproveitamos o espaço entre a bancada e o armário superior para criar nichos. A outra parede da cozinha recebeu o louceiro com acabamento em pintura laranja, o mesmo da parede da TV. A bancada em aço inoxidável entre os ambientes serve como mesa e apoio para o fogão. Dessa forma, quem estiver cozinhando pode participar das atividades da sala. Os móveis, o neon da parede assim como o cinza no teto e o piso da cozinha seguem a pegada rock que você procura. Agora, é por a mão na massa e convidar os amigos para a balada de inauguração.

Confira as fotos do projeto: