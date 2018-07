Meu projeto: apartamento em Florianópolis ganha espaço para ambientes integrados

Croqui feito à mão por José Ricardo Basiches com a proposta de ocupação de uma sala em apartamento de Florianópolis: um painel de madeira percorre quase todo o ambiente Foto: José Ricardo Basiches/Divulgação

Para ampliar a sala do apartamento, a moradora incorporou a área de um quarto e de um banheiro ao ambiente. A proposta para melhor ocupar o novo espaço tem a assinatura do arquiteto José Ricardo Basiches. Você também tem alguma dúvida de decoração e arquitetura? Mande sua solicitação para meuprojetonocasa@estadao.com.

A sala que teve a área ampliada tem tons neutros na decoração, piso branco e painel de madeira clara Foto: José Ricardo Basiches/Divulgação

PERGUNTA

Há um ano comprei um apartamento em Jurerê Internacional, em Florianópolis, mas estou com dificuldades para organizar a sala, pois derrubei as paredes de um quarto e de um banheiro, ampliando a área do ambiente. Tenho uma mesa de madeira de oito lugares, um sofá de três lugares, combinado a duas poltronas Diz, e um aparador azul. Estou aberta a sugestões para concluir a decoração com outros móveis.

Luciane Zanetti

Florianópolis - SC

O arquiteto José Ricardo Basiches Foto: Divulgação

RESPOSTA

A sala ficou com uma configuração muito bacana, praticamente quadrada, possibilitando um layout integrado. Me preocupou apenas o formato do banheiro, que deixou um “buraco”. Definimos aquilo que entendemos ser fundamental para a harmonia e divisão dos espaços. Sendo assim, soltamos um painel de madeira que preenche quase todo o living. Da parede da TV, passando de forma levemente curva pela frente do banheiro, ele se prolonga até a porta de entrada. Esse painel contínuo não encosta no teto, o que dá leveza e permite um uso muito interessante de uma luz indireta, encaixada na parte superior da peça. Essa luz, assim como o painel, organiza e demarca o espaço e, principalmente, resolve a área que era do banheiro, onde pode ser instalada uma adega ou um pequeno escritório.

Como o piso é branco, a madeira do painel daria um tom de aconchego. Sugerimos um sofá em formato “L” e uma poltrona fechando esse living. Na parte azulada criamos um forro diferenciado, demarcando o espaço de entrada, com um leve rebaixamento; e criamos um espaço gourmet, que poderia ter uma porta de correr. Repare que esse forro demarca o ambiente. Ali pensamos em um armário/nicho embutido aproveitando cada espaço. A parede do lavabo foi disfarçada com um painel branco, que não deixa a porta exposta de frente para o living e contorna e dá acabamento no armário/nicho.

