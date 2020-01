Meu projeto: ano novo, vida nova

Os móveis essenciais, dispostos de forma a não prejudicar a circulação Foto: Studio Cris Paola

O ano que inicia promete ser movimentado para nossa leitora e seu marido. Às vésperas de dar a luz a seu primeiro filho, ela escreveu para o Casa e recebe agora este projeto de quarto de bebê, que leva a assinatura da arquiteta Cris Paola. E você, tem dúvidas de como decorar? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.

A arquiteta Cris Paola Foto: Manuel Guimarães

PERGUNTA

Olá, equipe do Casa! Sou casada e o ano de 2020 vai trazer nosso maior presente. Estou grávida e, nosso bebê, um menino, deve nascer em abril. Até lá, pretendemos adaptar um dos quartos de casa, que hoje usamos como escritório, para recebê-lo. Sei que precisarei do berço, de uma poltrona e de um gaveteiro. No mais, gostaria de ouvir vocês. Sempre pensando, além do lado estético, no bem-estar do bebê. Será que vocês nos ajudam? Espero ter minha cartinha escolhida.

Helena de Souza

São Paulo - SP

A planta do quarto de bebê projetado Foto: Studio Cris Paola

RESPOSTA

Trabalhar o mundo infantil, com sua simplicidade e riqueza de detalhes é sempre um desafio. Neste projeto, procurei compor um ambiente lúdico, integrado, com boas condições de circulação e sem entulhamento. Comecei por colorir as paredes de azul e por adotar um papel de parede com tema alusivo ao mundo infantil. Sobre o piso, optei por um revestimento vinílico neutro, para não interferir na decoração. Ao mobiliário básico de um quarto de bebê – cômoda, berço e poltrona para amamentação – foi acrescido um carrinho com rodas, com dupla função: servir de depósito para roupa suja e assento de apoio para a mamãe na hora de amamentar.

Temos ainda uma prateleira com nichos para acomodar brinquedos, enfeites e livros infantis. Como cores complementares, o mobiliário recebeu acabamento branco e amadeirado, e a porta do armário, laca brilhante.

Pensando em um futuro bastante próximo, o espaço foi criado para proporcionar toda a liberdade de movimento e segurança para o bebê quando engatinhar. Para acompanhar os primeiros momentos de interação com o entorno, o ambiente recebeu acolchoado e almofadas. Por fim, um cortineiro e um painel de madeira iluminados por fita de LED, amarela e com controle de intensidade luminosa, farão com que, à noite, a iluminação fique bastante suave. Assim como o lustre central, pensado para produzir luz amarela e indireta. Espero que goste e tenha um feliz 2020 com seu bebê!