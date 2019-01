Meu projeto: a suíte dos sonhos

Vista geral da suíte. Foto: Esstúdio Barbara Jalles

Nossa leitora sempre sonhou em ter a sua suíte e, para auxiliá-la na tarefa, dispõe agora deste projeto exclusivo, que leva a assinatura da arquiteta Bárbara Jalles. E você, tem dúvidas de como decorar algum ambiente de casa? Escreva para meuprojetonocasa@estadao.com.br

PERGUNTA

Meu sonho sempre foi ter um banheiro dentro do meu quarto e agora que estou prestes a me casar finalmente acho que vou realizá-lo. Eu e meu futuro marido acabamos de comprar um apartamento e pretendemos priorizar a decoração da suíte. Gostamos de cores claras, madeira e de uma atmosfera calma. Fora isso, precisamos de armários e prateleiras para acomodar nossas roupas e artigos pessoais. Podem nos ajudar? Ficaríamos muito satisfeitos e agradecidos.

Elvira Soares

São Paulo - SP

RESPOSTA

Olá, Elvira. Apesar de ousada, sua ideia é excelente para ampliar espaços pequenos. Como primeiro passo para transformar seu quarto em uma suíte, mudei a porta de entrada do banheiro de lugar e eliminei a parede que dividia os dois ambientes para possibilitar a integração. Depois, abusei da madeira sobre o piso e paredes, para conferir um toque rústico e despojado à decoração. Para garantir a privacidade dentro do banheiro, quando necessária, optei por painéis no material. A madeira aparece também no móvel que abriga TV e equipamentos bem em frente à cama e, ao lado dele, no armário com portas, gavetas para roupas e prateleiras iluminadas para acomodar livros e objetos decorativos.

Para o banheiro, sugiro tons claros para proporcionar sensação de amplitude. Assim, revesti tanto o piso como as paredes e a bancada da cuba com porcelanato. Nos móveis escolhi trabalhar com tons de cinza, que se harmonizam bem com o contexto da decoração. Quanto à cores mais vibrantes, deixo à seu critério. Elas podem bem estar presentes nos quadros e nas peças de seu enxoval. Te desejo bons momentos e bons sonhos!