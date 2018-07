Mês de festa

Panquecas. Assim começa o dia de Natal da paulistana Rosa Moraes. Especialista em gastronomia, ela aproveita a data para fazer o que mais gosta: alimentar a família e os amigos. "Só de sobrinhos, são 30! E preparo a ceia sozinha", orgulha-se. Para a noite de Noel deste ano, a mestre-cuca cogita repetir a receita que preparou para o Casa&. "Curto Natal. Sou do tipo que pendura sapatinho na árvore. É a festa mais importante para mim. Meus filhos vêm dos Estados Unidos e nos reunimos na casa de meus pais", conta. Assim que entra dezembro, Rosa promove jantares para celebrar a amizade. "Tem um dia que é só para as mulheres. Somos dez amigas que há uns 20 anos nos reunimos para comemorar o Natal antecipadamente, com muita comida, música, amigo-oculto e tudo a que temos direito", diverte-se. A casa, nessa época, já está pronta para a festa. Arranjos de flores em vasos transparentes, de variados tamanhos e formas, tingem cada canto do living em tons de lilás e verde. Plantas e vidros; potes com bolas prateadas, lisas ou brocadas; castiçais, tradicionais ou adaptados em pequenos copos; muitas velas, do rosa ao roxo - "elas dão o clima e deixam qualquer jantar lindo" -, e esculturas de ferro e prata em formato de árvore de Natal emprestam leveza às mesas e ao aparador, tudo de madeira maciça. Experiência nos EUA Os móveis da área social, Rosa trouxe ao voltar dos Estados Unidos, em 2002, onde viveu por 12 anos, em Los Angeles e Nova Jersey (em razão do trabalho do então marido). Sofás e poltronas ganharam novo estofamento, com tecidos e capas em tons cru e listrado. A mesa de centro e o aparador tiveram a tinta verde raspada e agora exibem a madeira rústica original, enquanto a mesa de jantar mantém a madeira natural, mas as cadeiras têm assentos novos, de tecido roxo. As cores ficam por conta dos detalhes, como as almofadas e objetos. Na cozinha, por exemplo, a coleção de garrafas transparentes, amealhada quando esteve fora, está colorida por flores lilases. Foi durante a estada no exterior que Rosa despertou para o universo da gastronomia. "Cheguei num país estranho, com três crianças pequenas e sem saber o que fazer da vida, por onde começar. Decidi alimentar minha família. E descobri o prazer de cozinhar", diz ela. Por causa da comida, a casa estava sempre cheia de colegas de escola dos filhos. "Às vezes, até 20, porque eu era a única mãe que não servia comida pronta. E também recebia muitos amigos, principalmente brasileiros", recorda-se ela, divertida. O prazer transformou-se em profissão em 1994, quando Rosa começou a escrever sobre gastronomia na imprensa especializada brasileira. Três anos depois, durante um jantar em casa, veio o convite de Ângela Freitas, filha do dono da Universidade Anhembi Morumbi, para desenvolver um curso de Gastronomia. Depois de conhecer as escolas americanas, Rosa implantou o primeiro curso da área no Brasil, em 1999. Foram três anos coordenando tudo dos Estados Unidos, até que, com os filhos adolescentes, voltou para São Paulo e assumiu o departamento de Turismo e Hospitalidade daquela universidade. Cozinha "industrial" No início de 2007, ela pediu ajuda à amiga Lia Strauss para decorar o apartamento recém-adquirido nos Jardins. No inverno, a designer de interiores devolveu o imóvel (de 120 m²) incrementado por novos revestimentos, objetos e obras de arte. "A ala íntima precisou apenas de tinta branca e prateleiras na parede", diz a arquiteta. A cozinha teve a cerâmica branca substituída por porcelanato escuro e perdeu uma parede para formar com as salas de estar e jantar um espaço social de 70 m². Rosa desejava um espaço gourmet aberto (modelo Formatta Glass, da Favo, preço conforme o projeto), que aliasse modernidade, no layout e nos equipamentos, à praticidade . "O ponto de partida foi o cinza para os acabamentos de vidro acidato, em colunas, armários e portas", revela a decoradora. Revestimento esse - visualmente semelhante à laca -, que se alterna ao aço, presente nos tampos e eletrodomésticos (forno e lava-louças Smeg; geladeira Smart Fresh GE). O balcão na ilha central apóia cooktop de cinco bocas (Smeg, sob a coifa da GE) e, embaixo, guarda temperos e panelas. Gavetões com amortecedores organizam utensílios, enquanto louças e copos acomodam-se nos armários. Aqui e ali, eletroportáteis pretos, caso da batedeira (Viking) e da torradeira (Cuisinart), ambas dispostas sobre a bancada em L das pias. "Ficou do jeito que eu queria, com cara de cozinha industrial", diz Rosa, que, mesmo com o atribulado ritmo de vida, mantém o hábito de cozinhar para os amigos. "Já fiz sopa para mais de 20 pessoas...", diz a mestre-cuca, que não vê a hora de abraçar os filhos, que vêm especialmente dos Estados Unidos. "Eles me ajudam a fazer os cookies, abrem a massa, é uma farra!", conta ela, apontando para os confeitos que enfeitam uma estrutura de metal em forma de cascata. "Cada ano faço de uma cor. Este, é branco, para combinar com a decoração e também para lembrar da neve."