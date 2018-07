Menu especial

Ousada e cheia de energia, a chef Taíza Amaro é, como ela mesma define, "uma formiguinha atômica". Natural de Santos, herdeira das redes de cervejarias Braugarten e lanchonetes Jig?s, sabe mudar a realidade à sua volta - e não apenas para benefício próprio. Em 1999, aos 25 anos, tornou-se a primeira brasileira admitida na École Supérieure de Cuisine Française, onde estudou três anos. "Coloquei na cabeça que ia fazer bem o meu trabalho, então resolvi me especializar em Paris. A técnica culinária de ponta é a base da gastronomia francesa", diz Taíza, responsável pelos cardápios das redes, entre outras atribuições. Embora envolvida com pratos e receitas diariamente, seu programa favorito aos domingos é preparar o almoço da família na cozinha gourmet da mãe, dona Marilza. "É onde nos reunimos para comer, conversar e até assistir TV. Antes, esse espaço era segregado do resto da casa, hoje ninguém mais quer isso", diz. De estilo moderno com um toque retrô, o projeto da arquiteta Selma de Sá Moreira (executado pela Kitchens por R$ 50 mil) tornou possível a reunião da família ao redor do fogão Brastemp Maison (na Fast Shop, por R$ 3,4 mil), instalado na ilha com bancada de madeira e granito preto (Marmoraria Itapemirim, R$ 800 o m²) e acompanhada por banquetas Bertoia (da Tok & Stok, R$ 452 cada uma). O piso, do mesmo granito, contrasta com a mesa Tulipa (na By Design a partir de R$ 2,8 mil) e valoriza o ambiente de 48 m², que, diante do conforto oferecido, dá a sensação de se estar em um living. Enquanto prepara salmão com palmito pupunha ("é saboroso e o cultivo do vegetal é ecologicamente correto"), Taíza lembra algumas de suas aventuras na França - não antes de mostrar um de seus acessórios prediletos. "Se tiver que comprar uma única faca, compre esta, que corta tudo, de carnes a vegetais", recomenda, exibindo a faca do chef da WMF (a partir de R$ 239, na Spicy). Em Paris, por meio de um amigo, ela conheceu Pascal Jolie, admirador do Brasil e chef do restaurante do Hotel Plaza Athené. Jolie ofereceu um estágio a Taíza, mas os professores da École Supérieure eram contra. "Eles acreditavam que eu iria perder a concentração nos estudos, mas fiz o estágio assim mesmo", lembra. "Meu tempo na França tinha um prazo de validade e queria aproveitar a experiência ao máximo." Projeto na favela A rotina era puxada - estudava das 8 às 16h e depois trabalhava até tarde da noite. Mas valeu a pena. "Aprendi tanto (mesmo dormindo nas aulas, às vezes) que meus professores passaram a encorajar os outros alunos a fazer o mesmo", diz Taíza, que chegou a passar por momentos mais do que estressantes nas cozinhas gaulesas (ela ainda fez estágios no Hotel Crillon e no bistrô L?Epi Dupin, em Paris, e no Hotel Martinez, em Cannes). Uma noite de sábado, por exemplo, a jovem aprendiz cortava berinjela na máquina de fatiar e se distraiu, ferindo o dedo e deixando a ponta pendurada por uma hora e meia. "Tive de esperar a cozinha do restaurante fechar para alguém me levar ao hospital. O grau de comprometimento dos chefs é tamanho, que nada é mais importante do que o restaurante", conta. De volta ao Brasil, Taíza lançou o projeto Adolescentes na Cozinha, envolvendo moradores da favela paulistana Águas Espraiadas. A atividade, que já completou um ano, ensina jovens a cozinhar, desenvolver senso estético e espírito de equipe. "É um trabalho que pode representar um futuro para eles", diz a chef, confidenciando que os novos cozinheiros só querem saber de culinária chique. "Outro dia, quando perguntei o que queriam fazer, risoto de funghi ou de molho de tomate e queijo, adivinha o que eles escolheram?", diverte-se.