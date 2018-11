Marcelo Rosenbaum fala sobre prêmio de melhor edifício do mundo

A Aldeia das Crianças, no município de Formoso do Araguaia no Tocantins. Foto: Leonardo Finotti

Como o processo pedagógico se relaciona com a arquitetura do prédio?

Nosso desafio foi mudar o conceito de alojamento para o de morada. São 540 crianças e adolescentes que moram em regime de internato na escola. O desenvolvimento do projeto se deu em esquema de co-criação de nossa equipe com os alunos e o corpo pedagógico e foi a partir desta associação que surgiu a solução arquitetônica: módulos habitacionais construídos sob um grande telhado, para abrigar até seis crianças e organizados em duas vilas, uma masculina, outra feminina. Assim, buscamos rediscutir as relações entre público e privado, reconectar as crianças às suas origens e ainda reforçar a ligação delas com seus ecossistema e entorno.

Porta dos alojamentos infantis. Foto: Leonardo Finotti

Os materiais empregados se relacionam diretamente com a arquitetura do edifício. Quais foram eles e por que foram escolhidos?

O ponto de partida foi o conceito do ‘ Design Essencial’, que entende a arquitetura como uma ferramenta capaz de conectar os jovens e as crianças com os saberes produzido por seus antepassados. Para tanto, procuramos criar uma ponte entre os conhecimentos ancestrais, atualizados pela ciência e tecnologia, propondo um espaço de aprendizado focado no futuro. Os tijolos de solo-cimento, por exemplo, foram fabricados na própria obra, com a terra da própria fazenda, e assentados gerando paredes vazadas, exatamente como nas casas da região. Já a estrutura de madeira laminada colada é uma solução industrializável, mas de baixo impacto. Em síntese, tudo é muito simples, mas produzido de uma forma muito sofisticada, dentro de um processo que combina tradição e inovação.

O que esta premiação significa para você?

Muito me orgulhou fazer parte deste projeto, trabalhando, lado a lado, com as crianças e com uma competente equipe de arquitetos, engenheiros e designers. Ele me trouxe a confirmação do potencial da arquitetura como uma real ferramenta de transformação social.