Marca de porcelana lança sopeira inspirada em obra de Clarice Lispector

A sopeira da marca portuguesa de porcelanas (R$ 1.500) terá edição limitada Foto: Divulgação

O livro de Clarice Lispector A paixão segundo G.H, serviu de inspiração para a criação de uma sopeira pela marca portuguesa de porcelanas Vista Alegre. Quem assina a peça é Mariana Valente, neta da autora. Os desenhos representam três momentos do percurso da personagem G.H., em preto e branco ou em cores, conforme as passagens do livro. No fundo da sopeira há a frase “desamparada, te entrego tudo – para que faças disso uma coisa alegre” e um espelho. As peças, em edição limitada, serão acompanhadas de uma tiragem especial do livro.