Mãos à obra

1. Aplique a dupla face no verso da placa de E.V.A e cole na de cortiça. Desenhe e, depois, corte as peças no formato desejado com o estilete ou a tesoura. Para o porta-copos, o tamanho é de 10 x 10 cm; para o jogo americano, 32 x 32 cm

Foto: Nara Ota