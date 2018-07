Luxo no banho e na cozinha

Com ou sem crise, os fabricantes de produtos para cozinha e banheiro seguem apostando no luxo e na alta tecnologia. Essa foi a síntese da 4ª edição da Kitchen & Bath Expo, recém-concluída no Transamérica Expo Center, em São Paulo. "Os lançamentos da feira comprovam que o público permanece interessado em conforto de ponta", diz Ligia Amorim, da organização do evento. Exemplo dessa tendência é a cabine de banho da Heaven Spas: além do chuveiro, o Shower Spa H-883 tem entrada para CD, receptor de telefone viva-voz, sauna úmida e saída de água para hidromassagem nos pés.

Banheira Ios, da Doka Bath Works

Bancada da linha Silestone® Platinum. À direita, ônix na parede (Itaarte)

A Doka Bath Works optou por trazer, entre produtos da inglesa Victoria & Albert, a banheira Ios, de Quarrycast®, composto vulcânico de pedra calcária e resina que conserva a temperatura da água por mais tempo. Já a cuba Space (da R. Szpilman Design, R$ 2.060, com suporte opcional) tem linhas puras e alma retrô: o designer Rubens Szpilman inspirou-se nas naves espaciais do desenho animado Os Jetsons para lançar esse equipamento e outros de resina de poliéster, usando uma cartela de 30 cores. No caso da Itaarte, o luxo se faz notar na proposta de revestimento para piso, bancadas e paredes: a pedra semipreciosa ônix, importada da Argentina (a partir de R$ 2.200 o m²). O dourado surge em papeleiras e outros acessórios da linha Stardust Plus da Crismoe, feitos de latão e banhados a ouro com aplicações de cristais Swarovski - o toalheiro Argola, por exemplo, tem preço sugerido de R$ 313.

Cafeteira MCA 16, da Ariston

Da Crismoe, toalheiro Argola, com cristais Swarovski

Cuba e potes de resina de poliéster, design de Rubens Szpilman

Revestimentos de ponta também aparecem na cozinha, caso da série Silestone® Platinum by Fernando Alonso (sim, o piloto bicampeão mundial de Fórmula 1), da empresa espanhola homônima. Feita de quartzo e material metálico, a linha usa cores como o carbono e o aço para acentuar a superfície brilhante do produto. Aço escovado foi o acabamento escolhido pela italiana Ariston para a cafeteira MCA 16, cuja novidade é a versão embutida. Importada pela Spicy (R$ 10.790), tem, entre outros recursos, moedor eletrônico de grãos e regulagem do nível de cremosidade. Mistura de moderno e retrô, o fogão Heritage, de seis bocas, tem desenho que remete aos modelos à lenha - a diferença está no revestimento de cromo brilhante e nas linhas clean. É novidade da Lofra, que importa o modelo da italiana Bertazzoni. Quanto à coifa Ilha Veja, da CATA, tem sistema silenciador e quatro velocidades de sucção - o painel de comando digital com visor de cristal líquido possui várias funções, como o alarme para avisar o tempo de preparo dos alimentos.