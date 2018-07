Ingredientes 1 lula fresca bem rosada de 250g Castanhas-do-Pará picadas para decorar Azeite de castanha-do-pará Folhas de manjericão Modo de Preparo Corte a lula em três partes, retirando a tripa e a água. Reserve. Aqueça uma frigideira com um pouco do azeite e, quando estiver bem quente, grelhe a lula até ficar no ponto. Regue com azeite, acrescente castanhas-do-pará e folhas de manjericão.