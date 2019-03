Louças e metais sob o signo do design

Bica para Lavatório Conexões Espontâneas, do Estúdio Campana, para a Docol. Foto: Docol

Últimas das fronteiras da casa a resistir ao avanço do desenho autoral, banhos, banheiros e lavabos ganham louças e metais com formatos diferenciados, assinados por grandes nomes da arquitetura e do design nacionais. Confira a galeria de fotos: