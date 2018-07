Livros para exibir

As estantes para livros são um item quase esquecido quando se pensa em um projeto de interiores. Primeiro, porque leitura não é preocupação essencial nem para a maioria da classe média. Segundo, porque alguns decoradores consideram que a biblioteca deve ter um ambiente próprio e à parte. Mas quem tem livros gosta de exibi-los e um projeto bem bolado torna a composição agradável aos olhos. Misturá-los com objetos e acessórios de design é uma maneira de criar ambientes especiais. Para evitar que a coleção cresça e se espalhe pela casa, o ideal é um móvel para tê-la num lugar único e organizado. Há uma grande variedade de materiais, cores, formatos e estilos de estantes. As tradicionais, com prateleiras fechadas com vidro e compartimentos fechados, são ideais para garantir a manutenção de livros e documentos. Mas as abertas também funcionam, sempre que se garanta a limpeza adequada. É importante pensar no crescimento da biblioteca e, para isso, estantes modulares são a opção. Indispensável, também, prestar atenção na espessura das prateleiras, lembrando que livros têm um peso considerável. Deve haver sempre algum espaço entre estantes e parede. Isso ajuda a prevenir a umidade que pode passar das paredes para os livros. Estantes de madeira devem ser seladas com poliuretanos hidrossolúveis. E os especialistas atentam para que nunca se usem tintas a base de óleo. Não é recomendável guardar os livros inclinados - eles devem estar preferencialmente no sentido vertical. Para isso, existem aparadores que evitam a queda. Os volumes maiores precisam de alturas diferenciadas: daí que é interessante ter estantes com prateleiras reguláveis. Em último caso, coloque-os horizontalmente, tomando o cuidado de não sobrepor mais de três volumes e de deixar os maiores como base.