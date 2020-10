Living sem paredes, nem divisórias

Móveis setorizam o living em áreas de lazer, refeições e serviço, em projeto de José Ricardo Basiches Foto: Basiches Arquitetos Associados

Pergunta:

Preciso da ajuda de vocês para arrumar a área social do apartamento que comprei. Me agrada uma decoração bem clean e bem básica, Moro sozinho e nem sei por onde começar. Desde já agradeço,

Juliano Tonini, Butantã

São Paulo

A planta do living reformado Foto: Basiches Arquitetos Associados

Resposta:

Olá, Juliano! Minha proposta foi criar um espaço único, integrado e clean. Como você mora sozinho, ampliamos o living, criando no seu centro um móvel que delimita duas áreas distintas: serviço e lazer. Essa peça funciona como mesa de jantar, balcão com banqueta, para você receber seus amigos para drinques e refeições rápidas, e, ao mesmo tempo, abre espaço para encaixar um sofá, que fica de frente para a TV.

No lado direito de quem entra, um painel de madeira ripada esconde toda a cozinha e a área de serviço. Apenas a geladeira fica de fora, para facilitar seu uso frequente. Do outro lado, a mesma solução esconde a fiação da televisão. Na minha opinião, esses dois elementos – o móvel central e os painéis – são os pontos fortes do projeto, conferindo uma certa leveza e, ao mesmo tempo, organizando o ambiente.

Com a ampliação do living, abrimos lugar ainda para a criação de um espaço que certamente será de grande utilidade nos dias de hoje: o home office. Ele fica praticamente encaixado dentro de uma caixa que ocupa parte da varanda. Dentro dessa linha mais minimalista, uma vez equacionada a distribuição, optei por utilizar poucos móveis. Leves, soltos, fáceis de deslocar para oferecer maior versatilidade de uso. Espero que goste.

O arquiteto José Ricardo Basiches Foto: Luciano Finotti

JOSÉ RICARDO BASICHES, ARQUITETO

