Liquidações de verão: 56 promoções para começar o ano de casa nova

Os preços derretem nas lojas de decoração e design da cidade; descontos podem chegar a até 60% Foto: Thiago Queiroz/Estadão

Janeiro é o mês oficial de liquidações no calendário do varejo. Para alavancar as vendas depois do Natal, lojas de todos os segmentos tentam atrair os consumidores, inclusive as de decoração e móveis. Uma boa oportunidade para quem deseja começar o ano de casa nova. Com descontos que podem ultrapassar os 60%, é possível encontrar aquelas peças de design que, por vezes, têm preços proibitivos em promoção. O período pode ser o momento ideal para dar uma repaginada no lar. Por isso, o Casa apresenta um guia de compras com produtos com preço promocional até durarem os estoques.

VEJA 56 PRODUTOS EM OFERTA