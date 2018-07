Linhas premiadas

O que Gisele Bündchen e uma jararaca têm em comum? Elas inspiraram peças vencedoras do 21º Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. A cobra emprestou a forma triangular da cabeça ao faqueiro geométrico de inox criado por Arthur Casas, enquanto as curvas da top model renderam uma cadeira de desenho esbelto, obra de Aristeu Pires. A linha de balizadores Cut, de Fernando Prado, com inúmeras opções de direcionamento e intensidade de luz, completa a trinca dos primeiros colocados, respectivamente, nas categorias utensílios, mobiliário e iluminação. Guiando-se por critérios como originalidade, concepção formal, inovação tecnológica e adequação ao mercado, o júri concedeu menção honrosa a sete dos 41 selecionados (foram 394 inscrições, de 42 cidades do País). Exemplos: o vaso Rei das Flores, desenvolvido pela Megabox Design para uso na hidrocultura (de polipropileno injetado translúcido, o recipiente flexível serve de suporte para vasos); a cadeira Atiati (que significa "gaivota grande", em tupi-guarani), criação de Paula Sertório, com estrutura de aço tubular revestida de tela de náilon e quatro arcos ligados dois a dois, o que permite ser usada como assento ou encosto; e a cadeira de balanço Verão, de Fernando Mendes de Almeida e Roberto Hirth, com estrutura de perobas mica e do campo e encosto de palhinha - mais leve do que o modelo tradicional. Com pendentes, Marcelo Sikorski faturou duas menções na iluminação, com o minimalista Rail, de placas de acrílico planas cortadas a laser e dobradas a quente, que se fixa ao teto por cabo de aço e gira 360° em torno da caixa, e o Dobra, inspirado nos refletores de estúdio, feito de retalhos de alumínio dobrados manualmente e com pintura líquida. Guto Índio da Costa, Felippe Bicudo, Ado Azevedo, Manuela Vilaseca, André Lobo e Gustavo Russi assinam, para a Arno, a lavadora semi-automática, que inova com o compartimento Protège, tanque dividido em dois, que permite lavagem simultânea de roupas leves e pesadas.