Ladrilho do piso ao teto

Na sala de jantar, a faixa de ladrilhos hidráulicos começa no teto e passa por baixo da mesa Foto: Zeca Wittner/Estadão

O tapete de ladrilhos hidráulicos coloridos guiou a obra na cozinha e sala de jantar de aproximadamente 23 m² deste apartamento no Jardim Marajoara, em São Paulo. Contratada para atualizar a planta de todo o imóvel – onde vivem um casal com filho – e integrar esses dois ambientes, para deixar o espaço mais amplo, a arquiteta Ana Yoshida idealizou uma reforma que demoliu paredes e deu lugar a uma passarela de tons. “Queria que a faixa reforçasse a integração dos cômodos”, explica.

Além disso, ela esperava que o item causasse uma sensação de continuidade: o revestimento começa no teto, passa por baixo da mesa de jantar e segue até a cozinha. Na parede do jantar, fica entre dois espelhos, também com o objetivo de ampliar o ambiente. “O espelho dá a ideia de que a única limitação da área é o ladrilho, além de aumentar o foco para ele”, diz Ana.

A faixa no meio da sala de jantar estava no projeto desde o início, porém, com outro material. “O ladrilho hidráulico havia sido indicado para o banheiro em um primeiro momento, mas os moradores gostaram tanto da ideia que acharam que o revestimento devia ficar em um local de maior destaque.”

As cores foram escolhidas por Ana e pelos proprietários – a Brasil Imperial oferece uma paleta preestabelecida para essa coleção, assinada por Marcelo Rosenbaum, mas é possível brincar com a composição e a rotação dos desenhos, peça a peça. Um item tão chamativo exigiu cautela extra no restante da obra. “Fiz o projeto de forma que tudo se adequasse à faixa colorida”, conta Ana. Foram utilizados marcenaria neutra e pontos de luz com cores baseadas no tapete.

O piso escolhido para a cozinha foi um porcelanato de cimento queimado, pela facilidade na limpeza. Para o lado oposto – a cozinha é separada da área de jantar pela ilha de inox e bancada para refeições rápidas –, a opção foi por um assoalho de cumaru. O mesmo piso se estende por todo o espaço de estar e pelos quartos do apartamento.

Como chegam até a área molhada da cozinha, os ladrilhos receberam uma resina incolor indicada pela loja. “Esse material é muito poroso e a resina serve para impermeabilizar as peças e protegê-las, evitando que absorvam muita sujeita e fiquem encardidas rapidamente”, explica a arquiteta.

Separando a cozinha do hall, já que após a demolição das paredes a ilha ficou bem na frente da entrada social, Ana usou cobogós brancos. “Eles são interessantes, pois bloqueiam a visão apenas parcialmente, o que deu um ar intimista ao hall sem atrapalhar a ideia dos proprietários de ampliar o apartamento.”