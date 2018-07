A artistas plástica Elisa Stecca Foto: Divulgação

Arte, moda e design se entrelaçam nas joias esculturais criadas pela artista plástica paulistana Elisa Stecca. Confeccionadas uma a uma e sempre em grandes formatos, suas peças, que combinam materiais como ouro, prata, madeira e pedras brasileiras podem ser conferidas em pescoços ilustres, como o da artista sérvia Marina Abramovic. E, desde a semana passada, quando foram oficialmente lançadas na Casa Cor, também adornam paredes descoladas. “Minhas peças são resultado das minhas vivências cotidianas, das minhas reflexões. Nesse sentido, elas estão tão próximas da moda quanto da casa”, disse nesta entrevista ao Casa.

A convivência com a moda a fez ver o ambiente doméstico de outro modo?

De certa forma, sim. A moda para mim é novidade, leveza, mudança constante. A casa, o oposto: o porto seguro, a estabilidade, a beleza, a harmonia. Esses dois conceitos estão na base de qualquer coisa que eu faça. Gosto de valores estéticos sólidos, como qualidade, pureza de linhas, originalidade, autenticidade. Por outro lado, me sinto em movimento contínuo, cheia de ideias que preciso realizar, ou seja, quero o oposto da estabilidade. Na moda ou na casa meu processo criativo circula entre essas duas vertentes.

Folhas de metal e pedras criadas por Elisa Stecca Foto: Divulgação

Como surgiu a ideia de confeccionar joias para paredes?

Peças maiores que o convencional, em diálogo com a escultura, sempre fizeram parte do meu repertório e agora, mais do que nunca, são o foco do meu trabalho. Ao mesmo tempo, o conceito de ‘joia’, para mim, não está relacionado diretamente a materiais ou a suportes, mas a valores. Não importa se a peça é de ouro, madeira, prata ou plástico. Nem que tenha como apoio o corpo ou a parede. Nesta coleção, procurei agregar expressão ao espelho e ao metal. Tecnicamente, é o mesmo processo de fazer um colar: metal, solda, pedras cravadas. E, da mesma forma, se eu conseguir despertar um olhar de interesse, minha missão estará cumprida.

E quais materiais e temáticas atraem seu olhar?

Adoro ouvir que meu trabalho tem uma coisa forte brasileira, Um bom humor particular, uma certa ginga. De fato, me sinto ligada às formas orgânicas, às folhas, às penas. Mas também a matérias-primas naturais, como as pedras e as madeiras. As ágatas, por exemplo, são minhas pedras favoritas. Tão diversas, tão diferentes umas das outras. O Brasil é o maior produtor mundial dessa pedra para mim superpreciosa. Uso sempre. Com o maior carinho.