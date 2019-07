Jardins suspensos

Os sócios Maria Lúcia Alalou e Felipe Alalou, da Alalou Paisagismo, em meio às caixas criadas para o Jardim de Pandora. Abaixo, torres de bromélias, montadas em tubo de PVC, inspiradas pelo filme Avatar Foto: Zeca Wittner

O alto custo dos imóveis, principalmente nas zonas mais valorizadas de grandes cidades como São Paulo, determinou espaços domésticos cada vez menores e distantes do ambiente natural. O verde, dentro e fora de casa, tornou-se raro. Mas não o desejo de estar próximo a ele.

“Nosso projeto vem de encontro a esta necessidade: como levar as plantas até lugares onde normalmente elas não chegariam”, afirma Felipe Alalou, que ao lado da mãe, Maria Lúcia Alalou, assina o Jardim de Pandora: ambiente premiado como o melhor de sua categoria nesta edição do Prêmio Casa. Um projeto de dimensões modestas, se comparado aos demais apresentados pela Casacor este ano, mas, ainda assim, cheio de surpresas.

Confira as fotos do Jardim de Pandora:

“O nome deriva de uma série de referências ao mundo da fantasia. Provém tanto da mitologia grega, que descreve uma caixa mágica que resguarda todas as surpresas e males do mundo; quanto do cinema, em especial do filme Avatar, cujo planeta, Pandora, abriga territórios flutuantes repletos de plantas exóticas”, explica Maria Lúcia. Assim, a ideia foi compor arranjos em caixas de madeira elevadas, que além de aproveitarem o espaço da melhor forma, possibilitaram a visualização do jardim a partir de uma rampa elevada que lhe serve de acesso.

Do mesmo modo, torres de bromélias, montadas em tubos de PVC, repletos de matéria orgânica, aparecem na outra extremidade do jardim, em alusão ao mundo perdido de Avatar.

“Muito interessante como eles exploraram um espaço não muito favorável para, a partir da arquitetura, criar algo tão inusitado”, observou a jornalista Clarissa Schneider. Já sua colega de júri, a consultora de arte Vanda Klabin atentou para o efeito plástico da obra. “As caixas criaram um desenho meio Mondrian”, afirmou ela, não sem razão, em referência à obra do pintor holandês, Piet Mondrian”.

“Ele queria fazer da sua arte a expressão de um mundo organizado pela harmonia, sobretudo por meio de formas retangulares, em tons primários. No nosso projeto também lançamos mão de uma ideia de geometrização para organizar o espaço e, principalmente, direcionar o olhar para cima”, argumenta Felipe.