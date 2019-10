Já ouviu falar do sofá-ilha? Conheça algumas dicas para usar o móvel na decoração

O sofá é um dos móveis predileto das famílias. Não basta ser confortável e bonito, ele tem também o papel de deixar todos juntinhos. Ficou no passado a ideia de que ele deve ficar voltado apenas para a televisão. O queridinho, ocupa um lugar que está cada vez mais integrado com o restante da casa, com isso, surgiu um novo modelo, o sofá-ilha, que tem mais de uma face e que, com um único encosto, divide duas áreas.

O móvel fica posicionado ao centro do ambiente, e acomoda mais pessoas que o tradicional, com conforto de sobra; perfeito para quem gosta de receber pessoas em casa, aumentando os assentos sem precisar investir em mais poltronas ou cadeiras. O sofá cria sensação de amplitude, sem interferência na fluidez do ambiente.

Confira cinco dicas de como usar o sofá-ilha para dividir os ambientes: