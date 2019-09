Inspire-se na decoração dos ambientes de Friends

Layout criado por Rebus28 para a loja Teepublic Foto: Reprodução Teepublic

No dia 22 de setembro de 1994, foi exibido no canal norte-americano NBC o primeiro episódio de Friends, série produzida pela Warner. Ao todo foram 236 episódios, divididos em dez temporadas, que cativaram fãs pelo mundo todo.

Com razão, as boas tiradas e o namoro marcado por idas e vindas de Rachel e Ross até hoje são recordadas pelo público. A decoração, por outro lado, raramente é lembrada – com exceção da porta roxa da Monica. Além da cor forte, presente em quase todos os ambientes, a decoração reflete muito do estilo de cada um dos personagens.

Pensando nisso, o Casa decidiu relembrar alguns dos cenários mais marcantes dessa série, que comemora suas bodas de prata neste domingo.

Vista de cima do apartamento que conta com integração dos ambientes Foto: Warner Bros/Reprodução Pinterest

Apartamento da Monica e da Rachel

É importante ter em mente que este é um dos maiores pontos de encontro do sexteto, e sua decoração mostra isso, afinal, o imóvel já foi residência de todos os personagens em algum momento da série. Chandler e Joey moram ali quando ganham uma aposta com as meninas, na temporada quatro; Phoebe foi a primeira colega de quarto da Mônica, e, durante a série, Ross revela que morou lá por um período com a sua avó, a real proprietária do apartamento.

Assim, cada personagem influenciou de certa forma a decoração. Justamente por ser um local para receber os amigos, os espaços são integrados. Segundo a arquiteta e fã da série Karina Korn, o apartamento apresenta uma combinação de nuances fortes, com a predominância do roxo em paredes e portas, além da boiserie (tipo de moldura na parede), e do azul presente no armário da cozinha, que alegram o ambiente. “Rigorosamente organizado, ele traz o estilo de ser da personagem. Tem uma essência moderna e um aconchego”, revela.

Com a ajuda do aplicativo Modsy, o site Today.com recriou o apartamento ícone da série para os dias atuais. Segundo eles, o clima mudaria um pouco, porém a querida porta roxa permaneceria intacta.

Tons neutros harmonizam a versão atual do apartamento Foto: Reprodução Today.com

Apartamento do Chandler e do Joey

A poltrona reclinável é um dos móveis mais simbólicos do apartamento de Joey e Chandler Foto: Pinterest/Viva Decora

Também residência do pato e da galinha (animais de estimação dos personagens), o apartamento tem uma cara mais masculina. Apesar de estar a apenas um corredor de distância do apartamento da Monica e da Rachel, a casa aparenta ser menor e mais bagunçada.

De certa forma, o espaço serve como um santuário para os residentes, e, por isso, conta com mesa de pebolim, poltronas reclináveis e pôsteres de filmes como decoração. O piso de madeira e a presença das cortinas garantem o clima acolhedor.

Na versão atualizada, o cinza seria a cor em destaque do apartamento Foto: Reprodução Today.com

Apartamento da Phoebe

Estilo hippie dita a decoração da casa de Phoebe Foto: Pinterest/Scene Therapy

Apesar de ser um dos menos visitados, o apartamento da Phoebe Buffay esteve presente na série desde o começo, com algumas mudanças pontuais. Por volta da temporada seis, a moradia aparecia como na foto acima. Phoebe é uma pessoa espontânea e um tanto quanto hippie, adjetivos que são reforçados em sua decoração.

A mesa com suporte de sereia parece ter saído de um antiquário, assim como as peças vintage de veludo, que garantem o ar clássico. Também contribui para isso a mistura entre o verde, que se sobressai, e o vinho. As diversas obras de arte e objetos decorativos espalhados pelas salas integradas revelam o amor da personagem pela arte. “Objetos assim são excelentes para quem não tem medo de ousar”, afirma o arquiteto Pietro Terlizzi.

Uma ideia legal é a distribuição de dois tapetes no mesmo ambiente, que de certa forma os divide, sem nenhuma barreira física. De acordo com o Today, se Phoebe fosse decorar o apartamento da Monica, nos dias de hoje, o verde continuaria presente, assim como a vibe hippie – justificado pelo puff e poltronas estampados e, claro, as várias plantinhas espalhadas pela casa.

Na versão decorada por Phoebe, o apartamento da Monica teria tonalidades verdes, inlclusive na porta, antes roxa Foto: Reprodução Today.com

(O terceiro) Apartamento do Ross

Seguindo um estilo clássico, o clima acolhedor se faz presente no apartamento Foto: Pinterest/Gislaine Gonçalves

Além de ter casado diversas vezes, Ross Geller também se mudou bastante ao longo da série. Na temporada cinco, o personagem se muda para o apartamento de dois quartos na frente do imóvel de sua irmã, antes ocupado pelo mitológico Ugly Naked Guy (Cara Feio Pelado).

O apartamento de Ross é um dos que mais reflete a personalidade do personagem, afinal é um apartamento para solteiro, e como tal tem a decoração inspirada unicamente por ele. Assim, o local é cheio de referências paleontológicas (o personagem é arqueólogo), com fósseis e objetos decorativos relacionados com ciência em prateleiras, mesas e paredes.

De modo geral, Ross segue uma decoração clássica, com as paredes na cor marsala e móveis de couro. O piso de madeira e o grande tapete na sala reforçam o ambiente acolhedor criado pelo paleontologista.

Central Perk

Cores e texturas se harmonizam na decoração do Central Perk Foto: Pinterest/Go Historic

O tão amado café se torna um dos ambientes mais presentes na série, especialmente por causa de seu móvel mais famoso: o grande sofá alaranjado que serve de assento para os personagens durante os encontros. A peça também é vista nos créditos de abertura do show, na frente da grande fonte em que os amigos dançam ao som de I'll Be There for You, da banda The Rembrandts.

Por ser um ambiente comercial, se faz uso de diversas luzes neon. É possível utilizá-las em casa, também. Combinadas com outras luminárias, o clima pode ficar despojado e jovial. O Central Perk conta ainda com poltronas e sofás de veludo, que, junto com a parede de tijolinhos, criam um clima acolhedor.

Planta do apartamento do Joey com moldura amarela Foto: Pinterest/Touch of Modern

Dicas para decorar sua casa no estilo de Friends: