Ingo, o mago da luz

Não é a primeira vez que a luz parece fazer Ingo Maurer perder a cabeça. Afinal, quem - em tempos tão ecologicamente corretos - seria capaz de defender a lâmpada incandescente, espécie aparentemente em extinção, diante do avanço dos artefatos luminosos de baixo consumo? Pois foi o que Maurer fez em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, durante a última edição da Semana de Design de Milão - palco da Euroluce, mostra bienal de iluminação. "A Austrália está em vias de abolir uma das mais belas simbioses já existentes entre poesia e indústria. Temo pelo futuro que nos aguarda, se a nós restar somente a opção de conviver com as aborrecidas lâmpadas fluorescentes", pontuou Maurer, diante de um projeto de redução de consumo energético em elaboração naquele país. "Sim, temos de economizar energia. Mas alguém levou em conta a influência da luz sobre nossas emoções? Prevejo um grande boom para os psicanalistas de lá", alfinetou, bem-humorado, o celebrado designer de iluminação. Não, não se trata da manifestação de uma personalidade saudosista ou avessa à modernidades tecnológicas. Que o diga o revolucionário sistema de iluminação Ya-ya-ho, clássico dos anos 1990 - e ainda hoje campeão mundial de vendas - baseado no uso de cabos de baixa voltagem aparentes e lâmpadas dicróicas. Ou ainda nos projetos empregando LEDs (Light Emitting Diodes) - pequenas lâmpadas que funcionam em série - ou os OLEDs (Organic Emitting Diode), em fase experimental. "O que mais me incomoda ao se falar da adoção indiscriminada da lâmpada de baixo consumo é que ninguém se preocupa com os efeitos que ela pode ter sobre nós. Na verdade, economizaríamos muito mais energia se deixássemos de iluminar, de forma excessiva, tantas fachadas banais, seja no âmbito privado ou no coletivo. Pensar a luz em termos de eficiência é indispensável. Mas isso não quer dizer que tenhamos de abrir mão da sombra, por exemplo." Um dos designers mais influentes da atualidade, Ingo Maurer deu início à carreira em 1966, após anos de atuação como artista gráfico. Segundo ele, no exato momento em que contemplava uma lâmpada pendurada no teto de um hotel, algo que o comoveu pela delicadeza e poesia. "Diria que foi uma revelação. Fiquei tão emocionado que resolvi imediatamente homenagear o objeto. Encomendei uma cúpula de vidro a um amigo artesão e a parte metálica construí eu mesmo", conta. Assim nascia a luminária Bulbo. Emblematicamente, o primeiro de uma série de trabalhos que reverenciam a lâmpada incandescente, tema também do lustre Birdie - uma ?revoada? de lâmpadas aladas, que pode hoje ser adquirida ou admirada em museus como o MoMA, de Nova York. Peça que bem sintetiza o enfoque poético do designer, base de suas mostras anuais no espaço Krizia, em Milão, sala de exposições onde o designer libera sua criatividade, em projetos experimentais. Este ano, além das luminárias confeccionadas em tela metálica e dos lustres Neon - inspirados na estética da cidade de Las Vegas -, Ingo exercitou seu brilhantismo em duas de suas matérias-primas favoritas: os LEDs, no painel Rose, Rose, on the Wall (que já integra o Vitra Design Museum, na Alemanha) e os OLEDs, no One Thousand and One Lights, lustre em formato de tapete, suspenso como uma tenda árabe e que permite mudanças de cor e intensidade de luz. "Ao utilizar a luz me sinto um tanto polígamo. Me agrada misturar efeitos e variedades de lâmpadas", admite o designer, em sua defesa veemente do bulbo incandescente. "É só pensar em como seria entediante passar o dia em um escritório, sob a mesma luz!" Mas ele é otimista. "Confio na capacidade criativa do gênero humano e tenho certeza de que logo teremos outras opções a nosso alcance", diz. (marcelo.lima.antena@estadao. com. br) .