Ilusória simplicidade

Lustres da série Chandeliers, para a marca do designer Foto: Studio Michael Anastassiades

Formas e volumes simples: uma esfera, uma linha, um círculo. São poucos os elementos que o designer cipriota, radicado em Londres, Michael Anastassiades lança mão para criar suas luminárias de apenas aparente simplicidade. Reconhecido hoje, internacionalmente, como um dos principais lighting designers em atividade, ele acaba de ser eleito Designer do Ano pela Maison & Objet, a mais tradicional feira francesa, que abriu suas portas na última sexta-feira em Paris, de onde ele concedeu esta entrevista.

Michael Anastassiades e luminária da série Arranjos, para a Flos Italiana Foto: Studio Michael Anastassiades

Como vê o seu papel como designer?

Estou sempre me perguntando se o que estou fazendo é relevante. Minha contribuição é realmente positiva? Estou desenvolvendo algo novo? Para mim, é importante sempre mostrar algo inédito, explorar novas ideias, usar as novas tecnologias de maneira poética. Tento criar com generosidade a consciência do que veio antes. A iluminação é minha paixão, mas não me limito a ela. Me agrada ser surpreendido e sempre ter a oportunidade de criar coisas diferentes.

A arandela Dupla Foto: Studio Michael Anastassiades

Como descreveria sua trajetória até aqui?

Sempre que inicio um projeto, me deparo com a ansiedade de uma página em branco. Parto do que aprendi nas minhas experiências anteriores, sempre acreditando que o que virá será melhor. Em geral, acreditamos que a prática leva à evolução e que basta o trabalho estar em uma sequência cronológica para revelar esse processo claramente. Porém, somente quando você pega as coisas aleatoriamente é que entende que o ato criativo se estende para além da evolução e que o instinto e a espontaneidade podem superar o conhecimento.

O espelho Meia Lua Foto: Studio Michael Anastassiades

Como recebeu a indicação de Designer do Ano pela Maison & Objet? O que pretende apresentar?

É uma grande honra ter minha contribuição reconhecida, sobretudo na França. É um incentivo para continuar. A Maison & Objet foi a primeira feira da qual participei, em 2007. Foi um momento importante, uma chance de afirmar a identidade da minha marca. Estou ansioso para voltar. Pretendo jogar com as condições de luz e escuridão. Pela primeira vez, todos os meus lustres móveis serão exibidos juntos, em um espaço escuro. As luzes acionadas por motores se moverão como se fossem planetas.