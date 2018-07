iF Design Awards: conheça 11 brasileiros premiados na edição 2017 do 'Oscar' do design

Feita em madeira jequitibá com pés de aço inox, a peça é inspirada na tradicional armadilha de prender roedores. Desenvolvido pelos designeres Mariana Betting e Roberto Hercowitz, do escritório carioca Em2 Design, ele tem um sistema de alavanca que trava o assento com o peso do corpo. Leia uma entrevista com os criadores do banco no 'Casa'.

Foto: Divulgação