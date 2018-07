Hora sagrada para três intelectuais

Já a crítica teatral Barbara Heliodora não precisa se fechar numa torre de marfim para ler. "Leio enquanto ouço música sinfônica. E não me importo de ser interrompida", diz. Reconhece, no entanto, que é preciso fazê-lo em condições adequadas e que ler sempre no mesmo lugar a ajuda a se concentrar. Em seu escritório, sentada num pequeno sofá de dois lugares, que a acompanha há 14 anos, ela lê, ao menos duas ou três horas por dia, estudos, ensaios e livros sobre teatro. No momento está lendo e gostando do teatro de Machado de Assis. Nunca, no entanto, deixa de reler Shakespeare, para ela uma leitura necessária e que sempre recomenda. Na cama lê livros de detetive, "para ajudar a dormir", como os de Ellis Peters, que escreveu uma série de histórias de crimes passados em mosteiros beneditinos no século 12.