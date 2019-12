Hora de presentear

Móveis de Paola Muller na última edição da Feira na Rosenbaum Foto: Danilo Kosh

Natal verde e amarelo

Entre os dias 7 e 15 deste mês, a Feira na Rosenbaum apresenta sua edição de fim de ano, na Unibes Cultural em São Paulo, localizada na Rua Oscar Freire, 2.500. A curadoria da edição se dedicou a destacar peças de diferentes biomas brasileiros – Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Pampas –, e para desenvolver produtos e ações inspiradas na natureza, nas matérias-primas e nas culturas destes territórios. Ao todo, serão 50 expositores, entre eles a designer Paola Muller. A entrada é gratuita, das 11h às 20h.

Peças expostas no Atelier Paula Almeida Foto: Paula Almeida

Para todos

A partir do dia 5 acontece o Natal no ateliê Paula Almeida, na Rua Baluarte, 74. São mais de 20 profissionais diferentes expondo cerâmicas, xícaras, almofadas e talheres, entre outros objetos decorativos. "O objetivo foi reunir pessoas em um só local pessoas que não têm seus próprios espaços de venda”, afirma Paula. De segunda a sábado, das 10 às 18h e, domingo, das 11 às 18h.

A última edição do Mercado manual no Museu da Casa Brasileira Foto: Leonardo Sang

Mãos à obra

Para adquirir presentes feitos à mão e ainda curtir um final de semana animado, com atrações e oficionais gratuitas, ocorre a edição de Natal do Mercado Manual. Com mais de 100 artesãos dos segmentos de moda, design, casa, arte, acessórios, beleza e bem-estar, o evento tem data marcada para os próximos dias 7 e 8, das 10h às 20h, no Museu da Casa Brasileira. A entrada é gratuita. Nos dia 14 e 15 de dezembro, o Museu recebe a edição natalina do Bazar da Cidade. Com entrada gratuita, o evento trará oficinais e expositores que valorizam criações autorais e o fazer artesanal.