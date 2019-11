Hora de montar:15 ornamentos para a sua árvore

Da mesa à árvore – passando por portas e paredes – sugestões e enfeites para tornar a celebração do seu Natal ainda mais especial Foto: Zeca Wittner

Todo ano é aquele ritual: desempacotar os enfeites de anos passados, ou então, ir às compras em busca de novidades para decorar a árvore de Natal.

São muitos os temas sugeridos, mas a clássica mistura do vermelho e branco ainda ocupa a liderança. Sobretudo sobre o pinheiro verde. No entanto, seja qual for o tema, o importante é que o gosto do morador seja valorizado e os convidados se sintam à vontade dentro da festa.

Por fim, vale notar que em uma época de sustentabilidade em alta, vale lançar um novo olhar para os objetos que já temos em casa e, também, saber descartar os que não nos servem mais, caso existam.

Para te ajudar nessa tarefa, separamos alguns enfeites para você se inspirar: