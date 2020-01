Hora de desmontar: como e onde guardar os enfeites de Natal

Misture enfeites antigos com modernos para criar uma história com os seus enfeites natalinos Foto: Pinterest/Etsy

Janeiro chegou e com ele, a hora de guardar os enfeites e acessórios decorativos das festas de fim de ano. De acordo com a religião católica, o dia tradicional para a retirada dos enfeites é no Dia de Reis, 6 de janeiro, mas, com a correria do dia-a-dia (e do começo de ano), o processo muitas vezes é adiado. Para te ajudar na tarefa de organizar e guardar esse material, separamos algumas dicas para você arregaçar as mangas e colocar tudo no lugar.

Para a personal organizer Carol Rosa, Natal é história. Os enfeites de diferentes lugares, significados e épocas sempre contam sobre aquela casa e aquela família. E, justamente para manter esse valioso acervo o mais preservado possíveis, é importante saber guardar cada peça. “Os itens de Natal não precisam ser descartados. Se bem conservados, eles duram por muitos anos ”, afirma ela, que enfatiza ainda a relação do reaproveitamentos dos enfeites com a sustentabilidade e a tradição familiar.

Por fim, conservar o que já se tem, evita o desperdício causado por compras futuras. O mercado lança novidade a todo o tempo. Assim, se este ano você for às compras, deve considerar a decoração que você já tem. Além disso, antes de comprar qualquer coisa, claro, se questione se existe espaço para guardar o objeto a ser adquirido. “Não adianta ter espaço nenhum e comprar uma árvore de dois metros”, brinca Carol.

Hall de entrada com ares de floresta encantada criado pela decoradora Amelinha Amaro Foto: Zeca Wittner

1. O que fazer com a preguiça na hora de desmontar os enfeites?

2. Onde guardar estes objetos em casa?

A primeira dica é utilizar os espaços não muito aproveitados, como o vão debaixo da cama, um baú ou aquele armário que passa o ano todo vazio. Outro espaço bom é o maleiro. É um espaço que as pessoas nem usam muito bem e pode ser usado para guardar as coisas de natal. “É legal colocar coisas que usamos menos no lugar de menor utilização da casa. Sempre vedando bem.”, garante.

3. Qual o melhor jeito de guardar os enfeites?

É recomendado guardar tudo em caixas organizadoras. “Invista em caixas plásticas que permitem vedar os objetos e separe cada caixa por categoria. Se a caixa não for transparente, escreva o que está dentro.Por exemplo, itens para a decoração da árvore, itens para servir…”, sugere Carol. Não é recomendado utilizar as caixas nas quais os enfeites vieram, pois elas vão se deformando ao longo do tempo e são mais vulneráveis à ermitir umidade. “Se você preservar corretamente o local para guardar objetos, ele será adquirido somente uma vez”, frisa.

Escritório assinado pela arquiteta Gabriela Bordin e a designer de interiores Patrícia Soares Foto: Erika Urbino

4. Como guardar itens pequenos ou grandes demais?

5. Como evitar que as luzes pisca-pisca fiquem emboladas?

6. Quais são os erros comuns para evitar na hora de guardar os enfeites?

Primeiro de tudo, verifique se algum enfeite foi danificado e jogue fora. Isso só irá acumular espaço. “Indico o zip lock somente para coisas muito pequenas, senão terá excesso de saquinhos”, recomenda a personal organizer que também indica não utilizar papelão na hora de guardar. Afinal, papel aumenta o risco de umidade. “É preciso criar algo prático e funcional”, finaliza.

Carol Rosa: @carolrosaorganizer

www.carolrosa.com.br