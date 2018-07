Homenagem ao mestre

O designer e arquiteto Sergio Rodrigues morreu na semana passada, aos 86 anos, no Rio, no mês de seu aniversário. Principal nome do design nacional, ele se preparava para receber uma série de homenagens, para marcar os 60 anos de carreira – sua primeira peça foi o banco Mocho. Os eventos programados para São Paulo incluem o lançamento de novas edições de alguns de seus móveis e de um livro, além da produção de uma poltrona inédita.

A Etel comemora a inclusão de peças de Rodrigues em sua coleção, com a mesa de trabalho e a poltrona Adolpho, criadas em 1991 para o amigo de longa data Adolpho Bloch, fundador da Rede Manchete. “Ele acompanhou todo o processo de escolha e de produção das peças e ficou muito satisfeito com o resultado”, conta Lissa Carmona, diretora da Etel. “Para o protótipo, ele queria uma madeira bem escura, séria, elegante.”

O pedido foi atendido com o uso de imbuia do acervo da marca. Além dos protótipos, outras cinco mesas e cadeiras, numeradas, foram feitas com madeiras especiais, “verdadeiros tesouros”. As demais peças serão produzidas com madeiras certificadas, como freijó, sucupira e cedro. “São móveis com a marca do Sergio, com bom volume de madeira, robustas, como ele gostava.” Com a chegada dos móveis à Etel, em meados deste mês, será lançado também o livro De Sergio para Adolpho (Ed. Olhares), que conta a história de amizade dos dois.

Na Dpot, o banco Mocho (foto e desenhos abaixo) e a inédita poltrona Benjamin serão o centro das atenções em uma exposição dedicada ao designer. O banquinho ganhou uma edição limitada, de madeira cabreúva. A inauguração está programada para o dia 22 e durante uma semana o showroom da marca, nos Jardins, apresentará uma retrospectiva da carreira de Sergio, incluindo peças icônicas, como as poltronas Mole e Oscar.