História para ler na cama

É a história da cama; portanto, uma velha história de amor, de sono e de preguiça. Desde tempos pretéritos, dos egípcios com seus catres ou dos europeus com seus lit en bateau, à la turca, à la duchesse, de alcova ou de dossel até as nossas redes nordestinas, houve delas para qualquer gosto. Largas como praças; enfeitadas com coreto de festa municipal; suntuosas em bronze ou prata; austeras e duras como pau de extrair pecados como o dos franciscanos, ou improvisadas em chão de feno nas horas de paixão. Havia que servir à ocasião e agradar não só ao corpo e ao espírito, mas também ao olhar. Quando nos damos conta de que o homem passa um terço de sua vida deitado, a elaboração e feitura de uma cama passa a ser de primordial importância. Ao longo de sua horizontal trajetória, não importa se mais ou menos luxuosa, se de bom ou mau design, a cama vem cumprindo o seu papel. Naquelas mais nobres, belas, emplumadas ou, para ganhar ainda mais imponência, postas sobre um tablado, podiam nascer os filhos de reis e rainhas diante de uma corte-testemunha. Nos haréns de múltiplas mulheres, os sultões, nizans e marajás nelas passavam, entre cortinados, sedas e brocados, boa parte de seu tempo. Serviram também de apoio ao sacrifício de faquires, religiosos e prisioneiros; de palco em quartos espelhados de motel, assim como induzem ao sono em spas e resorts e dão conforto em hospitais. Mesmo depois que os quartos de dormir foram liberados dos pesados guarda-roupas, criados-mudos e penteadeiras da primeira metade do século passado, a cama continuou absoluta, se fazendo impor e ocupando cada vez mais espaço. Primeiro, eram as bem estreitas dos tempos coloniais, boas para noites frias em que os casais enroladinhos podiam se esquentar, um tamanho que hoje chamaríamos plaza y media ou "de viúva". Depois, as populares de casal, de 1,30 m. Hoje a king size é a preferida, com seus quase 2 m largura e comprimento, grande objeto de desejo. Ninguém vai, no entanto, poder reclamar de uma boa queen com cerca de 1,60 m de largura. O início, no Egito Imprescindível desde sempre, trata-se da peça de mobiliário onde mais dinheiro se gasta e gastaram nossos antepassados. A história da cama teria começado no Egito dos faraós. Entre os tesouros da tumba de Tutankamon ainda existe uma cama dobrável, de madeira pintada de branco, idealizada, presume-se, para uso em viagens e na guerra, e que até hoje, apesar de sua antiguidade, pode ser reduzida com faci-lidade a um terço de seu tamanho. Todo o esplendor de que eram revestidas as camas antigas - dos egípcios, babilônios, persas, assírios, gregos e etruscos - foi herdado pelos romanos, que, em seu afã de extasiar, conseguiram dar à cama ainda maior riqueza. Houve quem as fizesse de prata maciça. O apogeu ornamental da cama aconteceu no século 18. Foi quando elas começaram a ser recobertas, não só pelos mais finos tecidos mas também por pedrarias. Ganharam cabeceiras estofadas e criou-se o dossel, com quatro estacas de madeira, um teto e pesados cortinados, a princípio como proteção contra o frio. Na medida de uma maior ou menor demonstração de riqueza, serviam para indicar o status econômico de seus donos. Com seus drapejados, babados, aplicações em passamanaria e bordados com seda e fio de ouro, ficaram associadas mais à arte da tapeçaria do que ao trabalho dos famosos marceneiros das cortes européias. No entanto, no final desse mesmo século, as camas de madeira aparente voltariam à moda, com tecido apenas nos detalhes. As casas, então já mais bem construídas e com quartos menores do que os dos palácios, podiam também dispensar a cama cortinada. O que não impediria que, apesar de novos tempos e costumes, velhas modas reaparecessem, como a da cabeceira estofada ou encapada com laços e botões; alta e com recortes estilosos, ou bem baixa com geometria moderna (e agora alta novamente, podendo ultrapassar a largura do estrado). Napoleão e o estilo Império Em tempos bonapartistas, Napoleão encarregou o pintor David de criar um estilo que glorificasse suas façanhas, o que fez com a ajuda de Percier e Fontaine, decoradores da Malmaison, o castelo que comprou ao se casar com Josephine. As vitórias napoleônicas na Itália e a campanha do Egito inspiraram as figuras e símbolos que passaram a decorar as camas nesse estilo dito Império, como esfinges, pirâmides, tochas, folhas de acanto, cariátides e animais mitológicos. Atribui-se a Jacob Desmalter o desenho do famoso lit de repos, cama turca onde, na famosa pintura de David , hoje no Museu do Louvre, está reclinada a bela Madame Récamier, conhecida anfitriã da época. Já no século 19, quanto mais se impunha o estilo da era napoleônica, as camas passaram a ser encostadas horizontalmente à parede e apenas um dos lados ganharia os típicos enfeites de bronze. A esse tipo de cama deu-se, na França, o nome de lit en bateau e, na Inglaterra, de greek bed. Nessa mesma época e em estilo menos bonapartista e mais colonial como o que nos coube melhor, além das de dossel de madeira, também aqui pegou em cheio a moda da cama de encostar em sentido horizontal - e a desculpa para a não ornamentação do lado contra a parede seria que apenas o lado da mulher deveria ser enfeitado. Foi numa grande exposição em Londres, em 1851, que surgiram as camas de ferro. Não era propriamente uma novidade, pois, na Itália, em 1644, eram a única solução para as traças. No século 18, as de ferro batido e detalhes em bronze foram de fato as mais adotadas. Houve também as camas de campanha com estrutura de metal, articuladas e com colchão dobrável ou almofadas separadas que podiam viajar e se transformar em poltrona. Em 1900, o art nouveau passa a ser moda e produz estranhos modelos, que não tiveram vida longa. Surgiria na seqüência, entre os conservadores, o art déco, resistindo ao modernismo que vinha forte no embalo do novo século e que marcaria presença definitiva em 1925, numa grande exposição em Paris, onde foram lançados modelos até hoje desejados e nomes famosos, como os de Eileen Gray, Le Corbusier e Charlotte Perriand. Em outros países europeus, figuras como Hoffmann, Ruhlmann e Mackintosh também se dedicavam às camas ou qualquer tipo de móvel de madeira, com formas geométricas e simplificadas para um mundo novo, mais funcional e onde menos ornamento significa mais valor. Daí para a frente a história já é nossa e conhecida.